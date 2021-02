Valence travaille sur la prolongation de contrat de Gaya

12ème de Liga cette saison, Valence réalise une saison décevante et traverse depuis plusieurs mois une crise sur et en dehors des terrains. Après s’être séparé de plusieurs cadres de son équipe cet été (Parejo, Ferran Torres, Kondogbia, Rodrigo), le club che a réussi à conserver José Gaya jusqu’à aujourd’hui et souhaiterait prolonger son capitaine, selon Superdeporte.

Le latéral espagnol de 25 ans est l’une des satisfactions du club espagnol dans cet exercice 2020-2021 si compliqué. Alors que son bail actuel le lie à Valence jusqu’en 2023, la direction souhaiterait prolonger son contrat pour dissuader ses prétendants et envoyer un message fort aux supporters de Mestalla, très critiques envers les dirigeants actuels. L’international espagnol souhaiterait rester et des discussions débuteront cet été.