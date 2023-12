JT Foot Mercato : Manchester United explose de partout

Manchester United en pleine galère

Le club est plongé dans la crise après l’élimination précoce en Ligue des Champions. Erik ten Hag ne fait plus l’unanimité et a complètement perdu la confiance des fans. Ses heures sur le banc de touche d’Old Trafford pourraient bien être comptées. Il pourrait rapidement être démis de ses fonctions selon les informations du journal espagnol Relevo. Il y a même déjà un candidat qui fait office de favori : Julen Lopetegui. Par contre, d’après The Sun, c’est l’ancien manager de Chelsea et Brighton, Graham Potter, qui devrait être le nouveau manager des Red Devils. Mais attention, selon les informations de The Independant, Erik ten Hag ne peut pas être limogé pour diverses raisons. La principale étant que le club ne veut pas prendre de décisions importantes tant que la vente attendue de 25 % du club au groupe Ineos de Sir Jim Ratcliffe n’est pas résolue. Du côté des joueurs, on s’attend à de nombreux départs, comme toujours. Mais bon, le board anglais ne s’attendait pas à perdre Raphaël Varane, qui pourrait quitter le club sans indemnité de transfert en juin prochain. En effet, d’après The Telegraph, le contrat du Français expirerait en 2024, et non en 2025 comme annoncé. Le média britannique précise toutefois qu’une clause pourrait bien encore offrir aux Mancuniens la possibilité de prolonger de 12 mois le contrat du trentenaire mais que les détails de celle-ci ne sont pas connus. L’autre tricolore qui prendra la porte cet été, c’est Anthony Martial. L’attaquant est poussé vers la sortie. En fin de contrat à l’été 2024, il ne devrait pas être prolongé par le club anglais. Ça se complique aussi sur la vente de Jadon Sancho, pisté par la Juventus ou Dortmund selon différents médias, Manchester United aurait tenté une manœuvre audacieuse pour se renforcer tout en se débarrassant de l’ailier anglais. Dernièrement, plusieurs médias anglais, tels que le Daily Mail, ont expliqué que les Red Devils avaient comme ambition d’échanger Jadon Sancho contre Raphinha du FC Barcelone. Un échange utopique pour le club catalan, qui non seulement n’est pas du tout intéressé par l’ancienne pépite du Borussia Dortmund, mais qui en plus considère le Brésilien intouchable d’après Mundo Deportivo. Par contre, tout irait bien pour la vente de Mason Greenwood. Getafe serait satisfait de ses progrès en Liga et devrait s’offrir définitivement ses services. En attendant, Erik ten Hag est toujours en poste et prépare donc son mercato hivernal. Il va tenter deux gros coups à en croire la presse anglaise. The Sun indique ainsi que Kalvin Phillips est en tête de la liste des joueurs convoités par le club. L’autre joueur qui plaît beaucoup dans les bureaux mancuniens n’est autre que Loïs Openda d’après le Mirror. Comme alternative en attaque, Manchester United ne serait pas insensible aux progrès fulgurants de Mathys Tel. Sky Sport Germany rapporte que les Red Devils se sont renseignés à son sujet, mais le Bayern est catégorique, il va rester.

Alaba vers la Saudi Pro League ?

Al-Ittihad veut une autre star du Real Madrid. À en croire les informations de Relevo, le club basé à Djeddah songe à revenir à l’assaut pour David Alaba, loin d’être indiscutable avec l’écurie espagnole cette saison. En revanche, la tâche s’annonce difficile car l’international autrichien n’a pas l’intention de plier bagages. Reste à savoir si les arguments financiers de l’actuel 5e de Saudi Pro League suffiront à le faire changer d’avis…

L’OM veut déjà se séparer d’une recrue estivale

L’OM a ouvert la porte à un départ d’Ismaïla Sarr. Recruté cet été, le Sénégalais peine à justifier les millions dépensés par la direction olympienne pour s’attacher ses services au regard de ses statistiques personnelles insuffisantes. En raison de son manque de rendement, l’OM, à l’image de son coach, a même envisagé de se séparer de lui en le prêtant cet hiver ou en recrutant un joueur de côté pour le concurrencer à en croire L’Équipe dans son édition du jour.