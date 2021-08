Ligue 2 : Nancy fait grincer des dents

Rachetée en décembre dernier par NewCity Capital, l'AS Nancy-Lorraine est l'un des six clubs appartenant au groupe américain au même titre que Barnsley (Angleterre), Oostende (Belgique), Esbjerg (Danemark), Thun (Suisse) et Den Bosch (Pays-Bas). Les chardons sont passés à l'issue de la saison dernière devant la DNCG. Ils ont été interdits de faire des recrutements onéreux et leur masse salariale a été encadrée. Cependant, les Lorrains ont pu accueillir déjà 5 recrues depuis le début de la saison. Si l'arrivée libre de Shaqil Delos et le prêt de Nathan Trott en provenance de West Ham ne sont pas pointés du doigt, les prêts de Mamadou Thiam (26 ans), Andrew Jung (23 ans) et Thomas Basila (22 ans) font grincer des dents. Les trois joueurs ont été recrutés par Oostende qui est un club appartenant au même propriétaire que l'ASNL avant d'être prêtés dans la foulée. D'ailleurs Nancy a aussi vendu Mickaël Biron (23 ans) à Oostende afin de satisfaire les demandes de la DNCG et il est resté en prêt dans le club lorrain. Une pratique légale mais qui a été fortement critiquée par 11 clubs de Ligue 2.

Ces derniers auraient adressé un courrier commun à la Ligue de Football Professionnel afin de se plaindre de cette pratique comme l'a révélé le média spécialisé Ma Ligue 2. «Le club de l’AS Nancy–Lorraine, institution historique et respectable du football français, est depuis le début de l’année doté d’une nouvelle gouvernance. Ils contournent allègrement les modalités de recrutement qui lui ont été imposées par la DNCG, à la suite de l’examen de sa situation financière. Par l’intermédiaire du club belge d’Ostende, contrôlé par les mêmes actionnaires, l’ASNL ne respecte aucunement les contraintes imposées aux autres clubs de L2. Compte tenu de cette concurrence déloyale et de l’iniquité flagrante qui en découle au sein du championnat de Ligue 2» peut-on notamment y lire. Ces onze clubs de Ligue 2 considèrent que Nancy utilise une manière détournée pour frauder et ne comptent pas s'arrêter là. Après deux journées de Ligue 2, Nancy est pour le moment à la dernière place suite à sa lourde défaite contre Toulouse (4-0).