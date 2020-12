L'ancien propriétaire de l'OGC Nice rachète l'AS Nancy-Lorraine !

Après 27 ans de présidence, Jacques Rousselot passe la main. Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2006, l'AS Nancy-Lorraine végète en Ligue 2 depuis 2017. Cette saison, les Nancéiens occupent une inquiétante 17e place, à égalité de points avec les deux premiers relégables. L'heure était venue. Par un communiqué, l'ASNL vient d'annoncer «le changement de propriétaire du club désormais détenu par de nouveaux investisseurs. Ces derniers ont connu un succès important en investissant dans l'industrie du football et du sport. Parmi eux figurent Chien Lee, Partners Path Capital, Pacific Media Group, Krishen Sud et Gauthier Ganaye.»

Chien Lee et Pacific Media Group sont bien connus du paysage footballistique français, puisqu'ils ont été à la tête de l'OGC Nice de 2016 à 2019. Ils avaient ensuite pris possession du Barnsley Football Club en 2017 avant d'investir en 2019 dans le club suisse du FC Thun. Au début de l’année 2020, ce groupe d'investisseurs a pris le contrôle du club de KV Oostende en Belgique et placé à sa tête Gauthier Ganaye, ancien président de l'OGC Nice et ancien PDG du Barnsley Football Club. Le Français de 31 ans a d'ailleurs été «nommé Président de l’ASNL avec effet immédiat». Une nouvelle page de l'histoire de Nancy qui se tourne.