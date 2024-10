AC Milan : Maximilian Ibrahimović, le fils de Zlatan est en train de tout exploser

Damian van der Vaart, Jessey Sneijder, Ruben et Thomas van Bommel, Shaqueel van Persie, Luka et Kai Robben… Il est évident que porter un nom emblématique sur le dos représente un poids et ajoute de la pression. L’AC Milan n’y échappe pas, compte tenu de l’histoire qu’il a avec les enfants et petits-enfants d’anciennes gloires. Inutile également de rappeler la lignée des Maldini qui baigne dans le sang et les gènes du club lombard avec Cesare, Paolo et Daniel. Au-delà d’un romantisme à l’italienne, les Rossoneri offrent un véritable foyer fantastique à leurs jeunes joueurs : ils ont nourri des générations successives dans le passé et une histoire similaire est en train d’être écrite actuellement par Zlatan Ibrahimović qui fait de son fils Maximilian, la nouvelle coqueluche des jeunes classes de l’AC Milan. L’attaquant emblématique suédois est revenu chez le Diavolo milanais la saison dernière et son influence en tant que dirigeant se fait ressentir dans de nombreux domaines. En effet, l’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone joue un rôle prépondérant dans la formation et le développement des jeunes talents milanais, comme le dossier de la pépite italienne Francesco Camarda qu’il a lui-même géré pour éviter une fuite de ce diamant brut vers la concurrence.

La suite après cette publicité

Il est donc compréhensible qu’il joue un rôle semblable pour son fils, mais il n’y aura pas de traitement spécial comme l’a écrit La Gazzetta dello Sport. Maximilian est un «enfant de la tradition milanaise» et porter le nom d’Ibrahimović a un poids important. Un premier pas capital a été réalisé l’été dernier avec la signature de son premier contrat professionnel, devenant ainsi une pièce complémentaire dans l’effectif du Milano Futuro, équipe réserve professionnelle nouvellement créée par la direction des Rossoneri servant de passerelle pour les jeunes joueurs et de décrassage pour les vétérans indésirés (Divock Origi, Fodé Ballo-Touré) ou sur le retour de blessures (Ismaël Bennacer). Cette saison, les observateurs et les tifosi s’attendent donc à ce que Maximilian Ibrahimović évolue entre la Primavera et l’équipe Futuro, mais comme Francesco Camarda, la pépite suédoise est destinée à évoluer en équipe première dans un futur très proche. Mais rien ne presse, le temps est un facteur essentiel pour les deux joueurs, et Maximilian Ibrahimović est certainement sur la bonne voie pour rejoindre l’équipe première.

À lire

Youth League : les Titis Parisiens s’inclinent encore à Arsenal

Le fils prodige sur les pas de Papa

Après un match nul (0-0) contre Liverpool en première journée de Youth League au cours de laquelle il a été titulaire et a joué les 90 minutes, Maximilian Ibrahimović a été reconduit ce mardi contre le Bayer Leverkusen dans le onze de départ de la Primavera de l’AC Milan (défaite 3-1). Car oui, avant de réellement s’installer dans l’équipe réserve du Milano Futuro, le jeune ailier gauche suédois passe la majorité de son temps avec la Primavera. Et une chose est certaine : cela lui réussit plutôt bien. L’équipe entraînée par Federico Guidi bénéficie d’un Maximilian Ibrahimovic de plus en plus décisif : après le doublé contre l’Udinese, l’héritier de Zlatan a également signé le succès contre Empoli avec un magnifique bijou. Quelques jours plus tard, il a même marqué un nouveau but contre les jeunes de l’Inter Milan. De quoi faire encore plus la Une des différentes chroniques en Italie qui n’ont d’yeux que pour le fils de Zlatan. Au total depuis le début de saison, Maximilian Ibrahimović a marqué 4 buts en 6 rencontres jouées en championnat des Primavera. Symbole de cette belle forme : il vient d’être appelé en sélection nationale U18 de Suède pour la prochaine trêve.

La suite après cette publicité

Alors qu’on a beaucoup parlé de l’absence de Zlatan pendant les longues semaines de crise dans l’équipe première de Paulo Fonseca, le fils Maximilian a commencé à montrer, sur les terrains italiens, des flashs nostalgiques de son père avec certains mouvements reconnaissables comme sur son but contre Empoli il y a deux semaines où il a reçu le ballon à l’entrée de la surface, prenant le temps de temporiser avant de décrocher une frappe surpuissante qui a fini par atterrir sous la barre adverse. Les rôles sont différents, sans doute le talent aussi, mais la personnalité est la même. Ainsi que la célébration à bras grands ouverts en appelant ses coéquipiers. L’autre point capital de l’éclosion de Maximilian est son entente avec la star Francesco Camarda sur le terrain. Les deux joueurs se cherchent et se trouvent facilement dans le 4-3-3 de Federico Guidi. Désormais, l’heure sera à la confirmation avec en ligne de mire une convocation dans les rangs du Milano Futuro en Serie C voire de l’AC Milan en Serie A. Des chemins, des idées, des espoirs pour un Milan qui travaille très bien avec les jeunes.