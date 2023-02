Le Sénégal bat l’Algérie et remporte le CHAN 2023 !

Ce samedi soir se jouait la finale du CHAN 2023 (Championnat d’Afrique des Nations). La compétition, qui oppose les sélections africaines uniquement composées de joueurs évoluant dans les championnats locaux, se déroulait en Algérie cette année. Justement les Fennecs avaient réussi à se hisser jusqu’en finale et c’est devant leur public qu’ils affrontaient le Sénégal pour un remake de la finale de CAN 2019.

Dans cette rencontre assez serrée, il faut avouer que le spectacle n’était pas vraiment au rendez vous. Les deux équipes se neutralisaient et n’arrivaient pas à se montrer dangereux. La faute à un manque de précision dans le dernier geste (un seul tir cadré après 90 minutes). C’est tout logiquement que l’Algérie et le Sénégal allaient en prolongations puis aux tirs au but. Et dans cette séance, c’est le Sénégal qui a pris le dessus (5-4) pour s’offrir le CHAN (le premier de son histoire) alors que les Algériens avaient la balle de match. Les hommes de Pape Bouna Thiaw succèdent donc au Maroc double tenant du titre qui n’a pas pu participer à la compétition puisque l’Algérie avait décidé de ne pas ouvrir son espace aérien pour les avions en provenance du Maroc. Après la CAN 2021, le Sénégal confirme qu’il est sur le toit de l’Afrique.

