Comment la machine OL s’est remise en marche

Cette saison, les supporters de l’Olympique Lyonnais se sont installés dans un roller-coaster lancé à toute vitesse. Depuis cet été, ils ont bien dû s’accrocher dans leur siège puisque la machine OL a sérieusement déraillé. Entre un mercato limité après les sanctions de la DNCG, les clashs entre John Textor et Jean-Michel Aulas, les soucis liés au vestiaire, les multiples changements de coach ou encore les mauvais résultats, les fans lyonnais ont pris place dans le train de la peur. Dernier de Ligue 1 depuis le 5 novembre, le club rhodanien s’est donc enfoncé dans la crise et on ne voyait pas comment il allait réussir à se relever. Mais tout a basculé quand John Textor a pris la décision de se séparer de Fabio Grosso et de nommer Pierre Sage.

L’OL remonte la pente

Directeur du centre de formation, le technicien âgé de 44 ans devait assurer l’intérim en attendant qu’un nouvel entraîneur soit trouvé. Rapidement, les noms de Bruno Genesio, soutenu par certains membres du vestiaire, et de Jorge Sampaoli ont été cités. Ni l’un, ni l’autre n’est venu. Puisque dans cette période sombre pour l’OL, un coach est né. Malgré une défaite 3 à 2 à Lens pour sa première, son OL avait montré de bonnes choses. Encore malade, son équipe a été étrillée à Marseille (3-0) avant de prendre 3 points face au TFC (3-0). Il s’agissait alors du deuxième succès de la saison pour les Gones, après une première victoire face à Rennes le 12 novembre avec Grosso sur le banc.

Lancé, l’OL a commencé à remonter tout doucement la pente en terminant l’année 2023 avec deux nouveaux succès face à Monaco (1-0) et Nantes (1-0). En 2024, les Lyonnais sont repartis du bon pied avec 6 victoires (2 défaites toutes en L1, ndlr) en 8 rencontres toutes compétitions confondues, dont 3 victoires en L1 contre Marseille (1-0), Montpellier (2-1) et Nice (1-0) vendredi soir. Un ultime succès grâce à un but d’Orel Mangala (voir vidéo, ndlr) qui confirme la bonne passe des Gones, qui restent sur une série de 4 matches sans défaite toutes compétitions confondues. De plus, ils ont réussi à faire plier des équipes de haut de tableau comme les Aiglons, qui étaient 2es avant le coup d’envoi, ou Lille, qu’ils ont éliminé en Coupe de France.

L’OL a retrouvé la confiance

De quoi donner le sourire à tout un club, heureux de stopper sa chute dans les bas-fonds. Si le chemin est encore long et qu’il faut se méfier de la concurrence, l’OL est passé de bon dernier de L1 à 11e, en attendant bien sûr les résultats de ce week-end. Mais Clinton Mata est content du chemin déjà parcouru. «Ça fait du bien quand on repense à d’où l’on vient. On a eu une période assez difficile où on s’est fait critiquer de partout. On a eu des doutes mais on a toujours cru en nous. On a su qu’à un moment donné ça allait arriver. Aujourd’hui, on est très contents d’avoir pu inverser la tendance. Je pense qu’on provoque cette réussite. On travaille très bien à l’entraînement. »

Il poursuit : «il y a aussi beaucoup de nouveaux joueurs qui viennent d’arriver donc ça apporte de la concurrence, ça oblige tout le monde à élever son niveau. Tout le monde veut jouer. Mais la différence aujourd’hui est qu’on a un banc de qualité (…) Oui, c’est le renouveau de l’OL. On est très bien partis. Il faut garder les pieds sur terre et prendre match après match. Il y a un dicton qui dit « après la pluie, le beau temps ». C’est un peu le cas pour nous (…) Clairement, aujourd’hui on est ambitieux. Même si on sait que rien n’est fait. On prend les matches les uns après les autres et on verra ce qu’il se passera prochainement avec le match de coupe de France. On devra faire le travail contre Strasbourg à la maison et essayer de se qualifier.»

Un renouveau qui fait du bien

Pierre Sage, lui, demeure encore prudent. «On a fait la moitié du chemin, c’est déjà pas mal mais on a la volonté d’atteindre notre objectif le plus rapidement possible. On avance bien d’un point de vue comptable. On doit maintenant avoir un meilleur jeu pour impacter encore plus nos adversaires, car on leur laisse trop l’initiative. Notre capacité à rebondir m’a plu, et on a su garder le score avec des possibilités d’aggraver le score. On aurait pu le faire en étant plus collectif. On a de la continuité dans les résultats, mais pas dans le jeu.» Métamorphosé, l’OL avance plus confiant sur ces montagnes russes. Comment l’équipe a-t-elle réussi à inverser la tendance ? Pour Clinton Mata, il n’y pas de secret : «l’humilité avant tout, et le travail.»

Le défenseur poursuit : «on est conscients aujourd’hui qu’il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d’équipes qui vont nous attendre et nous aborder différemment. Il faut continuer sur cette lancée et ne pas perdre notre objectif de vue. Un joueur en confiance fait des choses extraordinaires. On voit une équipe de l’OL en confiance. J’espère que ça va continuer de la sorte. Le coach a amené sa petite patte. Son staff travaille aussi très dur. Il y a aussi les gens autour du club. C’est un tout, ce n’est pas que nous. Tout le club fait en sorte de nous mettre dans les meilleures dispositions, donc je pense que ça se ressent aussi en Ligue 1.» Les supporters, qui ont vécu de sensations fortes aussi bien positives que négatives cette saison, espèrent bien terminer cette attraction qu’est la L1 sans la peur au ventre. Mais juste avec le sourire après des émotions fortes.