Samba Diallo a la cote en Europe

Du feu dans les jambes. Samba Diallo (17 ans) est intenable ballon au pied. Très vif sur ses appuis, le milieu offensif sénégalais, pensionnaire de l'Académie Darou Salam, met à mal les défenses adverses à chacune de ses accélérations.

Évidemment, le talent de l'international U20 n'est pas passé inaperçu chez les scouts européens. Selon nos informations, plusieurs écuries en France et ailleurs (Lille et Anderlecht pour ne citer qu'eux) sur le Vieux continent ont couché son nom sur leurs tablettes. On n'a pas fini d'entendre parler de lui.