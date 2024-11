CdF : le programme complet du 8e tour

Le 7e tour de la Coupe de France version 2024-2025 a livré son verdict et les affiches du 8e tour sont désormais connues. Pour rappel, ces dernières se dérouleront le 30 novembre prochain. Parmi les principaux "chocs", un séduisant Nancy - Bastia, un match qui aurait eu des allures de Ligue 1 dix ans plus tôt.

Bordeaux, vainqueur de Bressuire ce dimanche, retrouvera Les Herbiers, vainqueurs de l’AC Ajaccio ce week-end. À noter la présence d’encore deux clubs de R3, et six de R2. En raison de l’absence de club de Nouvelle-Calédonie sur décision du Comex de la FFF, le FC Rouen, heureux élu et exempt, était de son côté d’ores et déjà qualifié pour le 8e tour et défiera Ginglin-Cesson (R1).

Les affiches du 8e tour

AS NANCY LORRAINE (N1) - SC BASTIA (L2)

FC LUNEVILLE (R1) - ES THAON (N3)

SR COLMAR (N3) - FCSR HAGUENAU (N2)

US THIONVILLE LUSITANOS (N2) - FA ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (R1)

FC METZ (L2) - US RAON L’EΤΑΡΕ (Ν3)

DRANCY JA (N3) - US NOYELLES S/LENS (R2)

RED STAR FC (L2) - FC 93 BOBIGNY BG (N2)

ENT FEIGNIES AULNOYE FOOTBALL CLUB (N2) - GALLIA CLUB DE LUCCIANA (N3)

USL DUNKERQUE (L2) - AUBERVILLIERS CM (N2)

VALENCIENNES FC (N1) - NEUILLY SUR MARNE SFC (N3)

US BOULOGNE COTE D’OPALE (N1) - AS BEAUVAIS OISE (N2)

DIABLES NOIRS DE COMBANI (R1 / Mayotte) - USC CORTE (N3)

FC LIANCOURT CLERMONT (R2) - QUEVILLY-ROUEN METROPOLE (N1)

RACING CLUB DE CALAIS (N3) - LE TOUQUET ACE COTE D’OPALE (R3)

AMIENS SC (L2) - CALAIS BEAU MARAIS F (R1)

FC LORIENT (L2) - US MONNAIE (R1)

LE MANS FC (N1) - LA ST COLOMBAN LOCMINE (N2)

STADE LAVALLOIS MFC (L2) - US CONCARNOISE BEUZEQUOISE (N1)

TOURS FC (R1) - OC CESSONAIS F (N3)

SU DIVES-SUR-MER CABOURG (N3) - AS Dragon (Tahiti)

AS GINGLIN-CESSON (R1) - FC ROUEN 1899 (N1)

SM CAEN (L2) - US BOLBEC (R1)

US ST MALO (N2) - STADE BRIOCHIN (N2)

EA GUINGAMP (L2) - DINAN LEHON (N2)

SA MERIGNACAIS (R1) - ES BEAUMONT ST-CYR (R2)

US ORLEANS LOIRET FOOTBALL (N1) - LA ROCHE SUR YON VF (N2)

ST PHILBERT GD LIEU (N3) - SAINT-DENIS FC (R1 REUNION)

ETOILE MARITIME FC (R2) - LA ROCHE SUR YON ESO FV (N3)

GIRONDINS DE BORDEAUX (N2) - LES HERBIERS VF (N2)

FC MARMANDE 47 (R2) - VIERZON FC (N3)

ANGOULEME CHARENTE FC (N2) - CLERMONT FOOT 63 (L2)

FC ESPALY (N3) - USE COUZEIX CHAPTELAT (R2)

VERSAILLES 78 FC (N1) - UNION ST JEAN FC (R1)

AGDE RCO (N3) - LE PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE (N2)

GRENOBLE F38 (L2) - ISTRES FC (N2)

ALES OLYMPIQUE (N3) - AS CANNES (N2)

FC MARTIGUES (L2) - VALENCE FC (R3)

FC BOURGOIN JALLIEU (N3) - OLYMPIQUE DE VALENCE (R1)

CARNOUX FC (R1) - HAUTS LYONNAIS (N3)

GFA RUMILLY VALLIERES (N2) - GRAND OUEST ASSOCIATION LYONNAISE (N2)

DIJON FCO (N1) - CHAMBERY SAVOIE FOOTBALL (N3)

ESTAC TROYES (L2) - CLUSES SCIONZIER FOOTBALL CLUB (R1)

UF MACONNAIS (N3) - FC SOCHAUX MONTBELIARD (N1)

JURA SUD FOOT (N2) - FC ANNECY (L2)