OM : les premiers mots de Geoffrey Kondogbia

La suite après cette publicité

C’est un retour en France pour Geoffrey Kondogbia. Parti de Ligue 1 en 2015 déjà, le milieu de terrain a connu fortunes diverses durant ses passages à l’Inter, à Valence ou encore à l’Atlético de Madrid. Le champion du monde U20 en 2013 a cette fois posé ses valises à l’Olympique de Marseille. Le transfert a été officialisé vendredi dernier. «C’est un challenge passionnant pour moi dans un club dont on sait ce qu’il représente en Europe. J’ai adhéré au projet vendu par le staff et la direction. C’est ce qui a penché», assure l’intéressé au média de sa nouvelle équipe.

Les Phocéens ont déboursé environ 8 M€ pour s’offrir les services de leur nouvelle recrue, qui retrouvera un certain Marcelino. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à Valence entre 2017 et 2019, remportant au passage une Coupe du Roi avant le départ du technicien vers l’Athletic. «On a connu deux belles années, reconnaît Kondogbia. J’ai eu la chance de gagner un titre avec lui. On est resté sur une note positive. On va essayer de continuer cette belle histoire qui a commencé en Espagne, ici en France», enchaîne-t-il décrivant au passage «quelqu’un d’humain».

À lire

OM : la première très réussie de Marcelino

Kondogbia prêt à affronter la concurrence

Connaître son entraîneur ne fait pas tout. L’international centre-africain sait qu’il débarque dans un club compétitif où la concurrence fait rage entre les présences de Veretout ou encore Rongier. «La plus grande qualité d’un joueur c’est de s’adapter, en fonction de ce que le coach demande et des joueurs autour de moi. Ça sera ma plus grande tâche ici», concède celui qui a été formé à Lens avant de rejoindre Séville, puis Monaco, avant de repartir vers l’étranger. Il s’apprête à redécouvrir la Ligue 1.

La suite après cette publicité

Pour faciliter sa venue, Kondogbia comptera sur quelques éléments déjà présents dans l’effectif, comme un certain Jordan Veretout avec qui il a été sacré champion du monde il y a 10 ans. «On n’a pas échangé récemment mais on a une relation spéciale. On a joué de nombreuses années ensemble. J’ai eu des discussions aussi avec d’anciens Marseillais comme Flo (Thauvin), mais aussi Amine (Harit, toujours au club, ndlr) et Cédric (Bakambu).» Désormais, c’est au milieu de terrain de jouer et montrer toute l’étendue de son talent. Le stade Vélodrome n’attend que ça.