L’OM s’offre le gros coup Geoffrey Kondogbia !

L’Olympique de Marseille version Marcelino prend forme ! Nommé nouvel entraîneur du club phocéen il y a quelques jours, le technicien espagnol va pouvoir compter sur une première recrue de taille avec Geoffrey Kondogbia. Expérimenté avec 5 capes en équipe de France, celui qui est devenu international centrafricain (10 capes, 1 but) est devenu un joueur référencé au niveau européen au poste de milieu défensif. Avec 30 matches de Ligue des Champions au compteur (et 3 rencontres d’Europa League), il s’est forgé un joli palmarès avec l’Europa League 2014 ainsi que la Liga 2021.

Formé à Lens puis explosant avec le Séville puis l’AS Monaco, Geoffrey Kondogbia n’a toutefois pas connu une carrière linéaire avec notamment un échec à l’Inter Milan. Il est du coup revenu à ses anciens amours, en signant en Liga en 2017 du côté de Valence. D’abord prêté puis conservé, il s’était directement affirmé comme un rouage essentiel du club Ché alors dirigé par … Marcelino. Ensemble, les deux hommes vont terminer deux fois à la quatrième place de Liga et remporter la Copa del Rey en 2019 face au FC Barcelone (2-1).

L’OM a dégainé 8M€

Depuis, Marcelino a quitté le Valence CF tout comme Geoffrey Kondogbia puisqu’il a rejoint en 2020 l’Atlético de Madrid. Un club où il s’est vite rendu important et aura apporté sa pierre à l’édifice avec 93 matches disputés (1 but et 4 offrandes) et notamment une Liga remportée en 2021. Moins important sur les derniers mois dans le système de Diego Simeone, le natif de Nemours qui arrivait à un an de la fin de son contrat était possiblement partant. Finalement, l’Olympique de Marseille a su faire la différence avec une offre de 8 millions d’euros acceptée par les Colchoneros.

D’accord avec le joueur qui a paraphé un contrat de quatre ans jusqu’en juin 2027, l’Olympique de Marseille se renforce avec un autre vainqueur de la Coupe du monde U20 2013, un an après l’arrivée de Jordan Veretout. Dans un communiqué, les Phocéens se sont félicités de ce joli renfort : «L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético de Madrid. Le milieu de terrain s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. Formé au RC Lens, Geoffrey Kondogbia dispute son premier match professionnel à 17 ans. Régulièrement appelé en équipe de France de jeunes, le milieu de terrain remporte la Coupe du Monde U20, associé à Jordan Veretout dans l’entrejeu des Bleuets. Après plusieurs sélections en Equipe de France, il rejoint la sélection centrafricaine en 2018, dont il deviendra le capitaine. Au cours de sa carrière, Geoffrey Kondogbia évolue dans des clubs habitués aux compétitions européennes, du FC Séville à l’Inter de Milan en passant par l’AS Monaco. Après deux saisons en Italie, il retourne en Espagne au Valence CF et y rencontrera Marcelino, qui en fera l’une des pièces maîtresses de son dispositif. Ensemble, ils remportent notamment la Coupe du Roi face au FC Barcelone en 2019 et qualifient le club deux saisons d’affilée pour la Ligue des Champions. Après plus d’une centaine de matchs sous les couleurs de Valence, il rejoint l’Atlético Madrid et sera sacré champion d’Espagne en 2021. L’OM souhaite la bienvenue à Geoffrey Kondogbia.»