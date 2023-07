OM : la première très réussie de Marcelino

La suite après cette publicité

Dans le couloir qui mène à la salle de presse de l’Orange Vélodrome, il y avait foule. Parce que l’Olympique de Marseille a repris le chemin de l’entraînement ce lundi ? Non. C’est parce que ce mardi Pablo Longoria allait présenter son nouvel entraîneur, Marcelino, libre depuis son départ il y a un an de l’Athletic Bilbao. On pouvait ainsi retrouver les attachés de presse, le technicien espagnol, ses agents, son staff. David Friio était là aussi tout comme le président de l’OM et son bras droit, Javier Ribalta.

C’est dans cet endroit que chacun voguait de groupe en groupe, fumait une cigarette avant de se faire presser par le service com’ pour rallier la salle de conférence de presse de l’enceinte. 14h précises. Dans un superbe costume bleu, le technicien espagnol a d’abord bu les paroles de son président.

À lire

Mercato OM : Pablo Longoria est pressé

L’anecdote de Longoria sur Marcelino

Pablo Longoria, tout sourire et qui n’avait pas encore la mine trop fatiguée s’est permis le luxe de raconter une petite anecdote. Lors de la saison 18-19, le staff du Valencia CF, Pablo Longoria et Marcelino compris, s’envolait pour un stage vers Crans-Montana, en Suisse. C’est à ce moment précis que l’Asturien allait avoir un crush sur l’Orange Vélodrome qu’il observait du hublot. Un signe du destin pour Pablo Longoria.

La suite après cette publicité

Dans une introduction complète, Marcelino a d’abord parlé en français. Simplement quelques phrases pour s’excuser de ne pas parler la langue, mais qu’il espère communiquer rapidement avec tout le monde dans la langue de Molière. C’est toujours ça de plus qu’Igor Tudor. L’OM lui a d’ailleurs trouvé un professeur particulier pour l’aider.

« Droit au but devient notre devise »

Mais, ensuite, dans une entreprise de séduction franchement réussie, l’élégant entraîneur de l’OM a déroulé : « je vais commencer par parler de mon admiration pour ce club, pour la ville de Marseille et les supporters. Nous avons de l’enthousiasme, on est très motivé, c’est un défi important pour nous d’être dans un des plus grands clubs d’Europe. Nous avons cette même passion pour le football. On arrive dans un club historique, le seul à avoir la C1 dans sa vitrine. On veut améliorer la trajectoire ascendante du club. On croit en notre projet pour relever ce défi avec de l’ambition, beaucoup d’efforts, d’humilité et de travail. On a toujours réussi à améliorer les objectifs qui étaient fixés en début de semaine. On va essayer de faire la même chose ici. Il faudra être compétitif du premier au dernier match de la saison. C’est seulement avec le travail qu’on atteindra ça. Les supporters veulent gagner. Notre proposition ce sera de l’intensité, une équipe dynamique et de l’ambition. On connaît l’OM et ses valeurs et notre philosophie va coller à cela. On sait d’où on vient et où on est. Avec notre humilité on va apporter notre connaissance. Le droit au but devient maintenant notre slogan. Il faut le voir sur le terrain maintenant. On connaît l’exigence de ce club et de ses supporters et on doit travailler avec cela. Les fans veulent être fiers. C’est le moment de plus travailler et moins parler ».

La suite après cette publicité

Connu pour son 4-4-2, Marcelino a pourtant expliqué qu’il faudra regarder les profils qu’il aura à disposition. Il semble avoir des idées et être préparé. On avait même l’impression qu’il avait des petites notes devant lui pour s’exprimer du mieux possible. « Notre organisation va dépendre des joueurs. Ça ne s’éloignera pas beaucoup du 442, ça va dépendre de l’effectif, on peut passer en 4231. Ça dépend des profils des joueurs offensifs. On peut jouer en 433, on verra, ça va vraiment dépendre de l’effectif. On ne va pas changer tout le temps selon l’adversaire. On veut se concentrer sur nous-même. On veut convaincre tous les joueurs de cette idée. C’est ce qui nous permettra d’être compétitifs », a-t-il commencé par détailler, avant d’aller encore un peu plus loin.

Une rupture avec Tudor

« Dans le foot, je respecte toutes les idées, tous les styles. Le plus important pour nous c’est que tous les joueurs arrivent à s’identifier à ce qu’on veut. Je peux vous dire ce que vous ne verrez pas : il n’y aura pas de marquage individuel. Je vois le foot de manière différente. On va jouer 90% du temps à 4 défenseurs. On établira des zones de pressing, ça dépend des joueurs qu’on a et comment ils sont à l’aise pour faire ce pressing et dans quelle zone. Le contre-pressing j’adore, les principales équipes européennes le font, si elles gagnent la C1, on doit les prendre comme modèle », a-t-il conclu.

La suite après cette publicité

Après cette opération, on l’a retrouvé, aux côtés de Pablo Longoria pour les photos avec le nouveau maillot de la saison et le nouveau sponsor : la CMA-CGM. Ils s’en sont ensuite allés, Marcelino et quelques-uns de ses proches en premier, dans un van noir. Pablo Longoria et Javier Ribalta ont suivi quelque temps après. Le plus dur arrive maintenant…