Mercato OM : Pablo Longoria est pressé

La suite après cette publicité

Ce mardi, un jour après la reprise de l’entraînement, les journalistes avaient rendez-vous à l’Orange Vélodrome. Les médias suiveurs de l’OM étaient ainsi conviés pour la présentation du nouvel entraîneur, Marcelino. Ami de longue date de Pablo Longoria, l’Espagnol a été excellent, mais très rapidement le sujet du mercato est arrivé sur le tapis. Pour le moment, les Marseillais ont enregistré l’arrivée de Geoffrey Kondgobia et ont perdu Sead Kolasinac, en fin de contrat.

« On va surtout commencer sans plusieurs joueurs. Il y a les sélections nationales qui vont retarder le retour de certains éléments. On n’a pas d’excuse. On doit essayer d’optimiser le travail pour être compétitif. On va avoir besoin de profils différents. On va avoir besoin de plus de profondeur. Il faudra qu’on se bouge sur les profils offensifs. Vous avez donné la situation de Vitinha et d’Alexis Sanchez, on en est conscient. Les attaquants auront peut-être moins besoin de temps pour s’adapter, on leur demande surtout de mettre des buts. Ils auront moins de travail spécifique. On va travailler pour bien faire, c’est ce qu’on veut », a commencé par expliquer le nouvel entraîneur.

À lire

Mercato OM : les grands chantiers de Marcelino vont débuter

Marcelino aimerait avoir ses joueurs tôt

Il faut dire qu’à l’heure actuelle, l’OM ne compte aucun attaquant dans son effectif puisque Vitinha a joué l’Euro Espoirs et va reprendre plus tard. Pire encore, le dernier troisième de Ligue 1 ne compte qu’un seul latéral (Jonathan Clauss). La saison va démarrer très fort puisque les joueurs de Marcelino devront affronter un tour préliminaire puis un barrage pour accéder à la Ligue des Champions dans le mois d’août.

La suite après cette publicité

Le technicien espagnol a expliqué évidemment qu’il aimerait disposer de son effectif complet rapidement, mais il sait aussi que c’est impossible. C’est donc Pablo Longoria, présent sur l’estrade dans la salle de presse de l’Orange Vélodrome, comme Javier Ribalta, le directeur du football, qui a répondu sur ce sujet.

Clap de fin pour Alexis Sanchez ?

« On doit avoir des profils plus adéquats avec la méthodologie. Il y a des situations où les joueurs sont polyvalents, donc tu peux réduire le nombre de joueurs de l’effectif. Concernant Alexis, il a fini son contrat, on discute toujours. La chose importante, c’est qu’on va beaucoup discuter pour analyser l’effectif cette semaine. C’est important que le coach discute avec tout le monde. C’est une décision en commun qu’on prendra au final. Toutes les décisions feront un consensus. C’est une décision à analyser. On respecte ce qu’a fait Alexis pour nous. Il mérite du respect. Mais on doit aussi bien analyser l’effectif et je suis d’accord avec le coach, on doit tout refaire offensivement. On doit voir comment les profils sont complémentaires », a-t-il commencé par expliquer.

La suite après cette publicité

Puis, le sujet des joueurs prêtés est aussi revenu sur le tapis. Il s’agit de Jordan Amavi, Pol Lirola, Konrad de la Fuenta, Isaak Touré, Salim Ben Seghir et Pape Gueye. Cette fois, c’est Javier Ribalta, silencieux jusqu’ici, qui a répondu dans un français quasiment parfait.

« Isaak va partir avec le groupe puis on va décider après le stage. Les autres joueurs je pense qu’ils ne vont pas rester avec nous. Le seul qui peut avoir la chance de rester, c’est Pape, il vient de Séville et il lui reste un an de contrat, il y a une situation spéciale (l’OM pourrait être sanctionné par le TAS, NDLR) Pape va commencer avec le groupe. On va essayer de trouver une solution le plus vite possible pour les autres », a concédé Javier Ribalta. Vous l’aurez compris. L’été sera très chaud pour Pablo Longoria et son équipe.