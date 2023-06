Mercato OM : à quoi doivent s’attendre les prêtés

La suite après cette publicité

Cet été, l’Olympique de Marseille va avoir du pain sur la planche. Pablo Longoria a bouclé le dossier Marcelino après plusieurs semaines de tractations diverses. Il va désormais devoir s’atteler au mercato.

S’il doit, bien entendu, contenter son nouveau coach concernant les profils ciblés, le président espagnol de l’OM devra aussi vendre quelques éléments histoire de rester fidèle à son idée de régénérer, chaque année, 40 à 50% de l’effectif. Il va aussi devoir faire le point sur les joueurs qui vont revenir de prêt.

Salim Ben Seghir (milieu de terrain, FRA, 20 ans, prêté à Valenciennes, 14 matches joués, fin de contrat 30 juin 2024)

Le milieu offensif avait été exfiltré de Nice, comme Oussama Thargaline, pour venir garnir les rangs de l’équipe réserve de l’OM. Pour autant, il ne s’était pas franchement imposé comme un élément incontournable, malgré son talent, du fait d’un comportement parfois à la limite, comme nous vous le relations l’année passée. Cette saison, il a été prêté pour trouver du temps de jeu et c’est Valenciennes, en Ligue 2, qui lui a ouvert ses portes. L’aîné d’Eliesse Ben Sehgir (Monaco) a retrouvé du temps de jeu. Il a marqué 4 buts et joué 14 rencontres. Sous contrat jusqu’en juin 2024, soit dans un an, il y a peu de probabilité qu’il continue l’aventure olympienne. Il sera donc probablement cédé ou libéré lors de cette période estivale. Des clubs de Ligue 2 restent à l’affût.

Jordan Amavi (défenseur, FRA, 29 ans, prêté à Getafe, 5 matches joués, fin de contrat 30 juin 2025)

Le latéral gauche était arrivé à l’OM quand Andoni Zubizarreta était le patron du sportif. Il était arrivé en août 2017 en provenance d’Aston Villa en prêt avec option d’achat que l’écurie phocéenne a levée. En 2021, il est prolongé jusqu’en 2025 par Pablo Longoria avant d’enchaîner les prêts. Le premier est à Nice, le second à Getafe. Cette saison, il n’aura pas du tout fait l’affaire puisqu’il n’aura joué que cinq petits matches du côté de la Liga. Même si on peut estimer que son avenir sera tranché avec le nouveau coach, il est peu probable qu’il demeure olympien au-delà de cet été.

Pol Lirola (défenseur, ESP, 25 ans, prêté à Elche, 11 matches joués, fin de contrat 30 juin 2026)

L’Espagnol est un mystère. Après un prêt concluant dans le club marseillais, le latéral droit, qui évoluait alors à la Fiorentina, a signé un contrat avec l’OM. Pablo Longoria, qui a fait des pieds et des mains pour le signer définitivement, pour une somme supérieure à 10 millions d’euros, en a probablement eu assez de ses prestations en dent de scie. Pour cette saison, il n’a pas connu les méthodes d’Igor Tudor puisqu’il a été lui aussi prêté en Espagne, du côté d’Elche. Le défenseur n’a joué qu’onze petites rencontres, marqué un seul but. Son contrat court jusqu’en juin 2026, mais avec la volonté de conserver Clauss au poste de latéral droit, Lirola ne devrait, lui non plus, pas être conservé par l’OM. Mais ça ne se bouscule pas vraiment, jusqu’ici, au portillon.

Arek Milik (attaquant, POL, 29 ans, prêté à la Juventus Turin, 39 matches joués, fin de contrat 30 juin 2025)

C’est peut-être le cas le plus intéressant de cette intersaison. Le Polonais n’avait pas été conservé par Igor Tudor l’été dernier et avait cédé sa place à Alexis Sanchez, avec la réussite qu’on connaît. La Juventus, qui lui faisait les yeux doux depuis de nombreuses années, l’a enrôlé en prêt payant (1,5 million d’euros) et une option d’achat de près de 8. Cette option ne sera pas levée par la Juventus cet été. En Serie A, c’est 27 matches, 17 titularisations, 7 buts. Un bon back-up, donc. La Vieille Dame, qui pourrait perdre Dusan Vlahovic cet été, a d’abord tenté de négocier avec Pablo Longoria un nouveau prêt avec obligation d’achat. Mais comme cela est évoqué depuis quelques jours, la Vieille Dame va finalement payer les sept millions de l’option d’achat, sous la forme de 6 M€ + 1 M€ de bonus.

Konrad de la Fuente (milieu offensif, USA, 21 ans, prêté à l’Olympiacos, 5 matches joués, fin de contrat 30 juin 2025)

Pablo Longoria avait surpris tout son monde en allant chercher ce petit ailier américain qui évoluait avec le Barça B. Après des débuts prometteurs voici deux saisons, son inconstance a sauté aux yeux. En fin de saison sous Jorge Sampaoli, il s’est même blessé au genou signifiant sa fin de saison. L’été dernier, il a été prêté à l’Olympiacos, en Grèce. Son bilan est famélique puisqu’il n’aura joué que cinq rencontres, dont deux titularisations, pour zéro but (toutes compétitions confondues). La porte de sortie est toute indiquée pour lui aussi, puisque l’OM ne compte pas franchement sur lui, quel que soit le coach qui arrive. Son contrat court jusqu’en juin 2025.

Pape Gueye (milieu de terrain, SEN, 24 ans, prêté à Séville, 12 matches joués, fin de contrat 30 juin 2024)

L’international sénégalais et vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations est un cas épineux. Il a été prêté cette saison à Séville, où il a eu de l’exposition (12 matches, 11 titularisations, un but). Toutefois, le club andalou ne va pas lever l’option d’achat. C’est la tendance à l’heure actuelle. L’OM attend toujours la décision du TAS concernant le transfert du joueur en provenance de Watford et cela empêche donc de le vendre puisque le club et le joueur pourraient être sanctionnés. La décision est attendue d’ici cet été. Toutefois, il est peut-être l’un des seuls qui pourrait renverser la vapeur et convaincre le nouveau coach de le conserver dans l’effectif, même si ce n’est pas la tendance actuelle. Il reste d’ailleurs un an de contrat au milieu de terrain.

Isaak Touré (défenseur, FRA, 20 ans, prêté au Havre, 19 matches joués, fin de contrat 30 juin 2027)

Le défenseur central, recruté l’année passée au Havre, est celui qui s’est le mieux intégré dans sa nouvelle formation. Prêté l’hiver dernier à Auxerre, il a réussi à rentabiliser son prêt. Le défenseur de 20 a joué 19 rencontres de championnat, 18 en tant que titulaire, sacrée expérience. Il s’est même offert le luxe d’inscrire un sublime but de l’extérieur du pied contre Clermont en fin de championnat. Sa présence n’a pas empêché Auxerre de tomber en Ligue 2. Dans une défense à 4, celle imaginée par Marcelino, qui, on vous le rappelle, pourrait être le prochain coach, sa place est loin d’être acquise. Concernant Touré, on s’oriente vers un nouveau prêt, ou une vente dès cet été tandis que son contrat se terminera en 2027.