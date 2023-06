Arkadiusz Milik confirme les négociations entre la Juventus et l’OM

La suite après cette publicité

Malgré la concurrence de la Lazio, la Juventus n’a pas du tout abandonné l’idée de recruter définitivement Arkadiusz Milik (29 ans). L’attaquant prêté par l’OM avec option d’achat dans le Piémont cette saison confirme d’ailleurs en conférence de presse l’existence de discussions entre les deux clubs.

« Les deux clubs sont en train de négocier et je veux rester. Allegri me respecte, on verra si un accord peut être trouvé », détaille l’avant-centre auteur de 9 buts en 39 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. La Vieille Dame voudrait faire baisser le montant de l’option d’achat fixé en début de saison.

