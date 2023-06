OM : les raisons de l’échec Marcelo Gallardo

La suite après cette publicité

Qu’il s’agisse du Paris Saint-Germain ou de l’Olympique de Marseille, les deux rivaux historiques du championnat de France sont à la peine en ce début de mercato estival. De son côté, le club de la capitale n’a toujours pas trouvé le successeur de Christophe Galtier et vient d’essuyer le refus de Julian Nagelsmann. Plus au sud de l’Hexagone, la situation n’est guère plus reluisante. Présenté comme le grand favori pour s’asseoir sur le banc marseillais, Marcelo Gallardo ne viendra finalement pas à l’OM.

Comme indiqué, ce dimanche, par la presse argentine, l’ancien coach de River Plate, toujours sans club, a décliné la proposition phocéenne après plusieurs jours de réflexion. Les raisons de cet échec ont rapidement fuité et deux versions s’opposent. Côté argentin, on explique ainsi que l’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco souhaitait plus de garanties et n’aurait pas été convaincu par le projet olympien.

À lire

OM : la piste Marcelo Gallardo, une vraie bonne idée ?

Gallardo pas convaincu par le projet ?

Une tonalité bien différente dans la cité phocéenne où l’on affirme que Gallardo (47 ans) n’était finalement qu’une piste parmi d’autres mais que depuis plusieurs jours des négociations avaient lieu avec au moins un ou deux autres entraîneurs. Dans cette optique, nous vous révélions, ce samedi, que l’OM avait également un plan B et C pour son futur coach avec Paulo Fonseca, aujourd’hui sur le banc du LOSC, et Marcelino, libre de tout contrat et proche de Pablo Longoria depuis leur passage commun à Valence.

La suite après cette publicité

Deux options que l’Olympique de Marseille va forcément devoir creuser un peu plus dans les prochains jours alors que celle menant à Marcelo Gallardo semble s’être définitivement envolée. RMC Sport précise d’ailleurs qu’il n’y a jamais eu un réel feeling entre les deux parties et que la formation olympienne n’a pas véritablement ressenti chez Gallardo - qui a souvent tardé à donner de ses nouvelles - l’envie de relever ce premier challenge en Europe. Refroidi, l’OM va désormais devoir passer à autre chose…