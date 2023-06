OM : la piste Marcelo Gallardo, une vraie bonne idée ?

L’Olympique de Marseille sait, depuis la dernière journée de Ligue 1, qu’il va falloir se trouver un nouvel entraîneur. En effet, après des semaines d’atermoiements, on a annoncé qu’Igor Tudor, un an après être arrivé, n’allait pas poursuivre jusqu’à la fin de son bail. Forcément, beaucoup de noms ont été annoncés sur le banc de l’écurie phocéenne.

Celui qui tient le plus la corde est celui de Marcelo Gallardo (47 ans). L’Argentin, ancien joueur de l’AS Monaco et du Paris SG, qui avait failli rejoindre l’OM dans les années 2000, entraînait jusqu’à peu River Plate. Il fait figure, à l’heure où ces lignes sont publiées, de grandissime favori. Mais à quoi ressemblerait un OM sous El Muneco (la Poupée, ndlr) ?

Il colle au portrait-robot

Pour commencer, reprenons ce que Pablo Longoria souhaite du nouveau coach de l’OM. Le président phocéen aimerait un coach capable de cultiver encore un peu plus cette culture du travail, cette rigueur, tout en proposant un football qui ressemble aux fans, à savoir attractif. Est-ce que l’ancien meneur de jeu colle à cela ?

Concernant les trois points, on peut estimer que oui. Gallardo a poussé la minutie très loin à River Plate, allant jusqu’à même s’occuper de l’état de la pelouse du stade. C’est un grand travailleur, très rigoureux. Toutefois, son style de management est assez éloigné de celui de Tudor.

Du Bielsa, mais pas totalement

« C’est quelqu’un de plutôt observateur, qui aime voir l’homme en ses joueurs. Il aime connaître nos caractères, il essaye de nous comprendre. C’est aussi comme cela qu’il fait passer ses messages », nous explique un élément qu’il a eu sous ses ordres en Argentine. Comparé au Croate, bien plus martial, c’est le jour et la nuit.

Concernant le style de jeu, il se réclame un petit peu de Marcelo Bielsa. Pressing étouffant, jeu en triangle pour faire progresser le jeu. Mais cela s’arrête à peu près à ce niveau car il demeure un brin plus pragmatique. Il est bien moins dans le déséquilibre permanent et la verticalité que son illustre compatriote. « C’est sûr que c’est plus un pragmatique qui va essayer de contrer son adversaire avec la tactique. Il sait s’adapter aux conditions aussi. S’il faut jouer avec des longs ballons, il n’a pas peur de le faire. Je ne saisis pas vraiment d’où vient cette comparaison avec Bielsa », nous souffle-t-on.

Un atout pour la qualification en C1

Concernant la tactique et les systèmes employés, on est un brin dans le flou. Lucarne opposée l’explique très bien dans leur article à son sujet. El Muneco est passé du 4-3-1-2 au 4-4-2 à une sorte de 4-2-2-2 au fil de ses saisons. Il laisse donc l’image de quelqu’un qui s’adapte assez facilement et qui étudie en permanence ses adversaires.

Au niveau des résultats, on est sur quelqu’un plus que fiable. Toujours d’après Lucarne Opposée, il a remporté 13 finales sur 17 disputées. À l’heure où l’OM s’approche d’un tour préliminaire puis d’un barrage pour accéder à la C1, on ajoute qu’il a disputé 75 duels à élimination directe et qu’il en a remporté 79%. De bon augure pour la C1.

Quelques points négatifs

Toutefois, on le sait, il existe une hiérarchie à l’OM. Si le mercato se fait en bonne intelligence, à la fin, les dirigeants décident. À River, il avait obtenu des pouvoirs sur les transferts et cela ne s’était pas franchement très bien passé. Il doit donc être discuté de cela entre les différentes parties avant d’obtenir un accord.

En outre, Gallardo est réputé pour avoir un staff assez garni. Ce qui, bien évidemment, représente des coûts supplémentaires. Son salaire aussi peut devenir un problème tant il était relativement bien payé dans son club de coeur, River Plate. Maintenant, tout le monde doit s’asseoir à table et discuter, même si à l’OM on explique que les deux points susmentionnés ne posent aucun problème. Mais vite, car l’Olympique de Marseille aimerait avoir son nouveau technicien rapidement. Et pourquoi pas avant le début de semaine prochaine…