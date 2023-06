OM : ça commence à sentir très bon pour Marcelo Gallardo !

La suite après cette publicité

C’est une piste que nous vous dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato. Marcelo Gallardo était, depuis plusieurs jours déjà, tout en haut de la liste de Pablo Longoria pour le banc de touche de l’OM. L’Argentin, qui a joué à Monaco et au PSG pendant sa carrière de joueur, plaît ainsi beaucoup au président espagnol de l’écurie phocéenne, et a en plus l’avantage d’être libre de tout contrat.

Ce lundi, nos confrères du quotidien AS confirment qu’il y a de grandes chances que l’ancien joueur de l’Albiceleste prenne les commandes de l’Olympique de Marseille. Les négociations ont très bien avancé ces dernières heures et tout indique qu’il sera le nouvel entraîneur du club du sud de la France.

Le tacticien argentin s’est réuni avec Longoria à Istanbul dimanche et les discussions auraient été très productives. Le principal concerné rêve d’entraîner en Europe depuis un moment déjà, après avoir remporté tout ce qui était possible de l’autre côté de l’Atlantique, et un palmarès dans lequel on retrouve notamment deux Libertadores.

Le média espagnol indique que son style de jeu et ses idées de jeu particulièrement tournées vers l’attaque ont séduit Longoria. Ce dernier devra tout de même négocier l’arrivée d’un tout nouveau staff avec l’Argentin, et nul doute qu’au vu des clubs prestigieux qui sont venus aux nouvelles par le passé, Gallardo demandera de sacrées garanties au niveau du recrutement. Mais tout porte à croire que l’ancien milieu de terrain retrouvera les pelouses françaises, depuis le banc de touche cette fois.