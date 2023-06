Mercato : Marcelo Gallardo tout en haut de la liste de l’OM !

«J’ai informé les dirigeants que c’est la fin. Mon contrat se termine en décembre et je ne serai plus au club après cette date. C’est l’une des décisions les plus difficiles et les plus sincères que j’ai eues à prendre au cours de ma carrière, je n’ai pas les mots. Au-delà de la tristesse, je ressens une paix intérieure profonde, qui me fait me sentir bien dans ma peau, car le chemin parcouru pendant toutes ces années me rend très fier», expliquait Marcelo Gallardo en octobre 2022 peu avant son départ du club, tentant de retenir ses larmes.

Libre depuis, « El muñeco » qui a coaché à 417 reprises les Millonarios remportant quatorze titres en huit saisons, est annoncé régulièrement dans les plus grands clubs européens, lui qui n’a pas franchi encore l’Atlantique en tant que coach alors qu’il a évolué durant plusieurs saisons à Monaco (1999-2003) puis au PSG (2007-2008). Mais durant cet été 2023, cela pourrait être la bonne pour le coach le plus titré de l’histoire de River Plate qui possède désormais une statut à son effigie sur le parvis du stade Monumental de Buenos Aires. Après avoir été annoncé au PSG, à l’OL voire même à Tottenham c’est au tour de l’OM de faire partie des courtisans déclarés à Gallardo, selon nos informations.

Un coach expérimenté au profil de jeu parfait pour l’OM

Il faut dire qu’Igor Tudor vient de dire adieu à l’OM et que Pablo Longoria doit s’activer pour lui trouver un remplaçant capable de prendre la succession du technicien croate dont le départ a été officialisé ce jeudi. Et Marcelo Gallardo (47 ans) a tout du coach idéal. Il connaît le championnat de France, possède un palmarès incroyable et sa philosophie de jeu colle parfaitement à l’effectif phocéen avec un pressing haut et intense, un jeu basé sur la possession et des latéraux pistons utilisés parfois comme ailiers. Voilà qui ne changerait pas le quotidien des joueurs de l’OM…

Si le nom de Gallardo se trouve tout en haut de la pile, rien n’indique encore que l’exigeant technicien argentin sera le futur coach de l’OM. D’autres noms sont évoqués en coulisse pour succéder à Tudor, comme nous vous le confions plus tôt dans la journée. Ensuite, le Stade Vélodrome de Marseille ne rappelle pas forcément de bons souvenirs à Marcelo Gallardo. Un soir d’avril 2000, Marseille lutte pour son maintien et Monaco pour le titre. À la mi-temps du match, une bagarre éclate et Gallardo est roué de coups notamment par Christophe Galtier… aujourd’hui coach du PSG. L’affaire est désormais loin, mais Marcelo Gallardo n’a forcément pas oublié ce traquenard… Nul doute que Pablo Longoria saura trouver les arguments pour le convaincre de rejoindre la cité phocéenne et ainsi succéder à d’autres anciens illustres coaches argentins à savoir Marcelo Bielsa ou Jorge Sampaoli…