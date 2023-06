OM : c’est fini avec Igor Tudor !

La suite après cette publicité

C’était dans l’air du temps depuis quelques semaines, Foot Mercato peut vous le confirmer : c’est fini entre l’Olympique de Marseille et Igor Tudor, le coach croate qui était venu poser ses fesses sur le banc de l’OM l’été dernier. Il était arrivé, alors que la reprise avait déjà été effectuée, pour remplacer Jorge Sampaoli, qui avait des demandes ubuesques.

Ce mardi, Pablo Longoria et Igor Tudor s’étaient rencontrés et le technicien avait donné quelques indications à son président. C’est en ce sens que l’agent de l’ex défenseur de la Juventus s’était rendu dans la cité phocéenne ce mercredi. Lui, Tudor, Longoria et Ribalta s’étaient ainsi réunis pour évoquer la suite et donc la fin de l’histoire entre les deux parties.

Le profil du successeur est connu

Même si les dirigeants de l’écurie marseillaise étaient contents du travail de Tudor, cela n’a pas suffi pour faire pencher la balance. Ils n’ont d’ailleurs rien pu faire pour le convaincre de poursuivre encore un an, jusqu’à la fin de son contrat. Il faut dire que Tudor ressentait un malaise et une certaine fatigue. Il n’a pas su couper de son quotidien d’entraîneur de l’OM. C’est d’ailleurs lors de la séance d’entraînement de ce matin qu’il a annoncé sa décision à ses joueurs.

Il se rêve aussi en entraineur en Italie, où la Juve semble lui faire les yeux doux. Maintenant le plus dur va commencer pour le club marseillais qui va devoir se trouver un nouveau technicien. Le profil est déjà établi : un homme qui va continuer sur le chemin de Tudor à savoir inculquer une culture de la gagne et du travail. Il faudra ensuite plancher sur le mercato…