OM : pourquoi Igor Tudor pense à partir

Restera, restera pas ? C’est la question qui agite le microcosme marseillais ces derniers temps. Car Igor Tudor, débarqué l’été dernier à toute hâte pour remplacer au pied levé Jorge Sampaoli, n’est pas encore sûr de poursuivre l’aventure bien qu’il lui reste encore une année de contrat.

Du côté des dirigeants, on vous l’expliquait, on est favorable à son maintien. D’abord parce qu’on croit en lui. Mais aussi et surtout car on sait de quels profils il a besoin pour perfectionner l’équipe. Prendre un autre entraîneur engendrerait nécessairement d’autres plans et on préfère, bien entendu, savoir comment avancer ses pions.

Un malaise s’est installé

Mais le géant croate, lui, est insondable pour le moment. Une réunion est prévue entre lui et l’état-major marseillais cette semaine afin de prendre une décision définitive alors que la dernière journée de championnat arrive ce week-end et que l’OM se déplace sur l’île de beauté pour affronter l’AC Ajaccio.

Tudor aimerait beaucoup retrouver l’Italie et on s’agite en ce sens dans son entourage. Il n’est pas innocent d’avoir entendu son nom murmuré du côté de la Juventus Turin notamment. Mais, même si cela reste pour le moment des rumeurs, cela ne cache pas une sorte de petit malaise ambiant.

Il a besoin de prendre du recul

Dans l’entourage de l’entraîneur, on expliqué qu’il ne comprend pas pourquoi il n’a jamais vraiment été accepté dans le milieu marseillais. Malgré son attitude de terminator et son regard froid, il a été nécessairement touché par les sifflets en début de saison à son encontre.

Ce qui est certain - et compréhensible, c’est qu’il a besoin de souffler, de déconnecter un petit peu du football pour se ressourcer. Le fait qu’il eut habité au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus ne lui a pas franchement permis de s’extraire de son quotidien -terrible- d’entraîneur de l’OM. Reste à savoir s’il aura envie de prendre un peu d’air. Ou simplement la porte.