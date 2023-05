OM : quand Sampaoli demandait Gareth Bale

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a vécu une saison estivale plus que compliquée. Un jour après la reprise de l’entraînement, Jorge Sampaoli claquait la porte et Pablo Longoria s’est retourné rapidement pour engager Igor Tudor, toujours en place à l’heure actuelle.

Les raisons de la rupture entre l’Argentin et l’OM sont globalement connues. Les exigences du coach étaient sans commune mesure avec celle du club sur le marché des transferts. Ainsi, l’ex de Séville avait notamment demandé à son président de recruter Antoine Griezmann et James Rodriguez. Mais ce ne sont pas les seuls noms qu’il a avancés. En effet, il voulait aussi que Pablo Longoria accélère sur Marcelo et surtout sur Gareth Bale, en fin de contrat au Real Madrid. Des demandes relativement lunaires quand on connaît les salaires des joueurs susmentionnés.

