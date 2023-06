OM : la course à la succession d’Igor Tudor est lancée !

La suite après cette publicité

Et voilà, Igor Tudor ne sera plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine, malgré un contrat qui courrait jusqu’en 2024. Nous vous avons révélé en exclusivité le départ du coach croate, mais aussi les raisons qui l’ont poussé à dire stop. L’arrivée de son agent a scellé la fin de l’histoire, après de longues discussions avec Pablo Longoria, le président de l’OM.

Un an après le départ de Jorge Sampaoli, pour des causes bien différentes, l’adieu de Tudor ne fait pas particulièrement plaisir à Pablo Longoria, qui était prêt à continuer l’aventure, malgré les réserves d’une partie du public et de certains joueurs. Longoria apprécie le jeu mis en place par Tudor, l’intensité physique et la verticalité, qui collent à l’identité du club phocéen.

Marcelino, des entraîneurs de Serie A ou…

Et comme nous vous l’avons expliqué dans nos récentes publications sur le sujet, c’est bien vers un entraîneur ayant ces mêmes principes qu’il compte se tourner. Nous vous avons révélé l’existence d’un intérêt pour Marcelino, ancien coach de l’Athletic Bilbao, il y a quelques jours. Cet intérêt est désormais relayé par la presse espagnole. Libre, le coach de 57 ans avait déjà été approché l’an passé par Pablo Longoria, qui le connait bien pour avoir collaboré avec lui à Valence entre 2017 et 2019.

Mais Marcelino rêvait à ce moment-là de reprendre les rênes de la sélection espagnole, probablement après le Mondial 2022 au Qatar. Il n’a finalement pas été choisi et est toujours sans poste depuis la fin de son aventure à Bilbao (2020-2022). Il figure en bonne place sur la short-list de Longoria, qui garde toujours un œil sur les entraîneurs de Serie A. Il suffit de voir comment il avait sorti Igor Tudor de son chapeau l’an dernier.

Des coachs comme Vincenzo Italiano (qui sera dur à déloger de la Fiorentina et qui suscite de nombreux intérêts en Italie) ou Raffaele Palladino (entraîneur de Monza, qui est 10e de Serie A pour sa première saison dans l’élite) font partie de la nouvelle vague d’entraîneurs qui sont suivis. Le nom d’Ange Postecoglou a aussi déjà été entendu. Mais le coach australien des Celtic Glasgow semble promis à la Premier League, lui qui a mené le club écossais au titre de champion. Longoria hésite encore entre plusieurs profils. Son souhait restant, comme nous vous l’avons indiqué, de rester dans la lignée du travail effectué par Igor Tudor.