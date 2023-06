Marcelo Gallardo inquiète déjà l’OM

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille cherche la perle rare après le départ d’Igor Tudor. Comme révélé sur notre site, Marcelo Gallardo est très apprécié, lui qui est libre et qui veut entraîner en Europe. Mais rien n’est encore fait comme l’a expliqué son entourage à TyC Sport hier.

Ce mardi, La Provence assure qu’il existe encore des divergences entre les pensionnaires de l’Orange-Vélodrome et le coach argentin, qui a des touches ailleurs. Ses agents sont d’ailleurs en Europe. De son côté, L’Equipe explique que plusieurs points inquiètent l’OM, à savoir que Gallardo arriverait avec un staff technique très important quantitativement et qu’il souhaitera avoir des moyens et son mot à dire sur le mercato. De quoi refroidir Marseille ? Affaire à suivre…

