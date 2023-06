OM : Pablo Longoria avance sur l’entraîneur

La suite après cette publicité

Jeudi dernier, l’Olympique de Marseille et Igor Tudor annonçaient la fin de leur histoire. Forcément, les premières rumeurs ont fusé concernant les premières pistes pour remplacer le géant croate. Ce lundi, Pablo Longoria était devant les médias et a donné quelques nouvelles indications sur le profil, que nous vous avons dépeint, du prochain homme fort du banc marseillais.

« Il y a des contacts, c’est normal. Ce qui est important, c’est d’établir le profil du coach et de bien le connaître pour ouvrir un cycle qui soit le plus réussi possible dans ce club. C’est très important d’avoir ces choses : le profil du coach, comment sont les relations hiérarchiques et de bien donner de la continuité à des valeurs qui ressemblent à celle d’Igor : la culture du travail, la discipline, la rigueur. Ce sont des choses qui sont non négociables. Il faut un style de jeu qui correspond aux souhaits du club et de ce qu’on attend de nos joueurs. Il y a des styles qui ne collent pas avec l’OM. Il faut un style clair, on doit faire du Vélodrome une force et pas une faiblesse. On doit jouer d’une façon qui plaît à ce public passionnel. Il a besoin d’un jeu offensif qui met de la vitesse », a-t-il commencé par expliquer.

Pour autant, est-ce qu’on va continuer dans le style Tudor ? Ce n’est pas l’idée : « il faut donner une continuité. Il y a deux entraîneurs et demi entraîneurs qui jouent de la même façon. Je ne pense pas qu’on va continuer au marquage individuel, c’est spécifique et il faut être techniquement physiquement et mentalement important. Les erreurs se voient aussi beaucoup. On part plutôt d’un style de façon générale. On a cru que jouer un type de football physique, ça pouvait porter à réduire les distances avec Paris. À un moment, on était à ce niveau. La possibilité de se qualifier en 8e, on a réduit la distance. Le foot tend vers un football physique. Je crois que pour être compétitif, il faut rendre l’effectif plus physique ».

Mais il va falloir se dépêcher parce que l’OM va jouer les tours préliminaires de Ligue des Champions début août : « se donner une date c’est compliqué. On doit prévoir le play-off et le process de recrutement. C’est un grand objectif. En même temps, tu ne dois pas te précipiter. C’est ce bilan entre ça et anticiper l’entraîneur. Mieux c’est, c’est une bonne nouvelle. Il faut trouver le bon profil ». Place maintenant aux noms et on devrait être fixé très rapidement.