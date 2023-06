OM : Igor Tudor justifie son départ

La suite après cette publicité

Cette fois c’est officiel : Igor Tudor ne sera plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Lors de la conférence de presse d’avant-match contre l’AC Ajaccio, le dernier de la saison, l’entraîneur croate a annoncé sa décision. C’était un petit bruit qui courrait depuis quelques jours maintenant et c’est désormais acté.

Il faut dire que la semaine a été rude. Entre la défaite à domicile contre Brest (1-2), la rencontre entre Tudor, Ribalta et Longoria mardi, puis celle entre les trois hommes et l’agent du Croate mercredi, jusque tard dans la soirée, les émotions ont du être fortes. Pour autant, les dirigeants de l’OM, qui voulaient le conserver, n’ont pas réussi à inverser la tendance.

«Travailler ici un an, c’est travailler deux trois ans dans un autre club»

Fatigué par l’environnement marseillais qu’il n’a jamais vraiment compris, le technicien a donné les raisons de son départ devant les médias : « je tiens à remercier le président. Je veux remercier Frank McCourt, David Friio et Javier Ribalta. Cela a été un honneur de faire partie de cette famille, de trouver des supporters qu’on trouve rarement. J’ai passé une année formidable, j’ai beaucoup grandi. Je quitte le club dans une meilleure condition que dans laquelle je l’ai trouvée, c’est une fierté. J’ai décidé de partir pour des raisons personnelles et professionnelles. Je n’ai pas d’accord avec un autre club. Je souhaite le meilleur au club et aux gens qui y travaillent. Je pense que cette année beaucoup de choses se sont passées, mais aussi ailleurs. Je pense que travailler ici un an, c’est travailler deux trois ans dans un autre club. J’ai l’esprit tranquille. J’y pense depuis un moment, j’ai pris cette décision, les détails n’ont pas d’importance, ce qui est important c’est ce que j’ai en moi. Une fois cette décision prise, j’ai voulu la partager avec vous tous ».

Pablo Longoria va maintenant devoir vite se retourner pour trouver un nouvel entraîneur la saison prochaine. Il est dans une meilleure situation que l’an passé quand Jorge Sampaoli avait décidé de claquer la porte le lendemain de la reprise de l’entraînement. Pour Tudor, la direction semble être l’Italie quand l’OM va vite devoir régler ce problème.