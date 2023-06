Pourquoi l’OM a choisi Marcelino

La suite après cette publicité

Avant même la dernière journée de Ligue 1, on apprenait, au détour d’une conférence de presse, qu’Igor Tudor n’allait pas rester à l’Olympique de Marseille. Éreinté et un peu poussé dehors, le technicien croate quittait donc son poste un an après l’avoir pris en démissionnant et donc sans indemnités.

C’est alors que les dirigeants marseillais, Pablo Longoria en tête, ont commencé à sonder divers entraîneurs pour prendre la suite. Dès le départ, le nom de Marcelino (57 ans), libre depuis son départ de l’Athletic Bilbao, a émergé. C’est une idée tenace du président Longoria qui l’a connu dès son plus jeune âge à Huelva. « Côté rigueur, Tudor à côté de Marcelino, c’est un bisounours », nous explique-t-on dans l’entourage du coach espagnol. Un point de plus à son actif.

Javier Ribalta, le bras droit, lui, diffusait l’idée que mêler amitié et travail n’était pas forcément la même chose. Il y avait toutefois une volonté de choisir un entraîneur capable d’imposer une rigueur de travail et une intransigeance dans la continuité de ce qu’avait fait Tudor.

On a un temps pensé que Marcelo Gallardo tenait la corde. Mais l’Argentin avait beaucoup de demandes et les dirigeants marseillais n’ont jamais franchement pensé qu’il donnerait une réponse favorable. Javier Ribalta aimait beaucoup Fonseca, mais, on le savait, les décideurs olympiens allaient se heurter à l’intransigeance du président du LOSC, Olivier Létang.

Un mercato qui s’annonce passionnant

Alors, certes, certains poussaient en interne pour Christophe Galtier, pas encore libéré de son contrat par le Paris Saint-Germain, mais l’idée première a tenu bon. Marcelino devrait débarquer à l’OM pour un contrat de deux années, classique à l’OM depuis l’arrivée de Longoria et globalement dans le football français.

Avec son système, le 4-4-2, Marcelino, qui a déjà analysé l’effectif de l’OM, va avoir besoin de sang frais. Cela tombe bien puisque Pablo Longoria et Javier Ribalta font du mercato leur terrain de jeu favori. Il faudra aussi aller vite, car l’OM jouera sa qualification en Ligue des Champions début août. La course contre la montre est lancée.