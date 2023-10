Ligue des Champions : le PSG refuse de s’alarmer mais…

La suite après cette publicité

Une claque monumentale. Beaucoup attendaient de voir de quel bois ce PSG 2023-2024 était fait, avec un véritable test à l’extérieur, là où les espoirs parisiens s’effondrent souvent. On a donc vu qu’un nouvel entraîneur et un mercato copieux ne suffisaient pas forcément à changer la mentalité d’un club, totalement mangé par un Newcastle à l’envie débordante. Les maux habituels du PSG ont été mis à nu par des Magpies déchaînés. Et c’est Lucas Hernandez, l’une des recrues estivales, pas du genre à se cacher, qui a mis les mots.

« On n’a pas mis ce qu’il fallait sur le terrain, et ça s’est vu sur le résultat, et un peu sur le jeu », a-t-il lancé au micro de RMC Sport. « C’est à nous d’apprendre de nos erreurs. C’est un projet avec beaucoup d’envie, on est tous conscient du rôle qu’on joue pour ce club. C’est à nous de montrer ça sur le terrain et pas devant les caméras ou les micros », a-t-il conclu. Déjà sur Canal Plus, il avait dit sa déception. « Je pense qu’on le savait que ce ne serait pas facile. C’est la Ligue des Champions, si on ne met pas le rythme, l’impact sur le terrain, à l’extérieur voilà, tu finis avec un résultat comme ça. C’est à nous de changer tout ça dès le début du match, la prochaine fois il faudra rentrer avec plus d’impact. On savait qu’ils allaient presser haut dès le début. C’était à nous de bien savoir gérer les temps faibles et forts. C’est le foot, c’est la Ligue des Champions ».

Luis Enrique assume totalement

Lucas Hernandez découvre une situation récurrente au Paris Saint-Germain. Et il semble être le seul à établir publiquement ce constat. Warren Zaïre-Emery, l’un des rares à rivaliser dans l’intensité malgré son jeune âge, a par exemple assuré : « ce n’est pas un match raté, on a fait beaucoup d’erreurs. Il sont allés nous chercher très haut. On va regarder les erreurs pour s’améliorer. » Ou encore Gonçalo Ramos : « on a essayé de jouer notre jeu, je ne pense pas que c’est un cauchemar, on a développé notre jeu. C’est un cauchemar car c’est une grosse défaite. C’est juste une question de petits détails. Ils ont été plus forts dans les duels et ont réussi à marquer leurs occasions, c’est pour ça qu’ils ont gagné ».

En ne voulant pas être alarmiste pour une défaite en phase de poules, le PSG n’est-il pas en train de se détourner de la vérité ? Luis Enrique n’a de son côté pas vu dans ce résultat une forme de logique. « Ce sont des matches difficiles à vivre pour les entraîneurs. Je pense que notre attitude n’a pas été très bonne. On a été bon sous le pressing de Newcastle. On a la première occasion avec Ousmane. Mais je pense que sincèrement le résultat est un peu injuste, pas totalement injuste. Le résultat est excessif, mais je félicite Newcastle », a-t-il déclaré. D’ores et déjà épinglé pour son choix tactique avec un 4-2-4 qui n’a pas fonctionné, il a préféré assumer : « parce que je pensais que c’était le mieux et je continue de le penser. »