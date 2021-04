AS Monaco : 4 joueurs positifs à la Covid-19 !

Ce dimanche, l’AS Monaco se déplace sur la pelouse du Matmut Atlantique pour y affronter Bordeaux. Pour cette 33eme journée de Ligue 1, le club de la principauté a annoncé dans un communiqué que quatre joueurs de l’effectif ont été testés positifs à la Covid-19.

Monaco n’a pas dévoilé l’identité des joueurs concernés, mais a précisé que « toutes les mesures nécessaires ont été prises » et que les joueurs ont « été isolés et sont suivis par le staff médical, en lien avec les autorités locales ». Selon les informations de Nice-Matin et à la vue du groupe monégasque, il semblerait que les quatre joueurs soient Chrislain Matsima, Eliot Matazo, Krépin Diatta et Pietro Pellegri.