Le prix de la future maison de Kylian Mbappé à Madrid est connu

En laissant Kylian Mbappé sur le banc en Ligue 1, le PSG et Luis Enrique préparent l’avenir du club sans leur meilleur buteur. Le capitaine de l’Équipe de France, lui aussi, prépare son départ vers Madrid. Depuis quelques semaines, le clan Mbappé cherche une maison dans la capitale espagnole. Selon Marca, la famille du joueur du PSG est venue il y a dix jours pour étudier plusieurs possibilités.

La suite après cette publicité

La recherche provoque d’ailleurs une guerre d’agents immobiliers à Madrid. La maison pourrait coûter entre 12 et 16 millions selon le quartier demandé. Alors que les coachs madrilènes préfèrent souvent le centre-ville (Ancelotti, Simeone…), les joueurs s’exilent plutôt en banlieue et dans le quartier de Valdebebas (comme Zidane, Cristiano Ronaldo…). Mais depuis quelques années, ce quartier très sécurisé de Madrid est inaccessible à cause d’une trop forte demande.