Juventus : Miralem Pjanic a fait ses adieux

Éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions avec la Juventus face à son ancien club, l'Olympique Lyonnais, Miralem Pjanic a vécu son dernier match avec la Vecchia Signora. Le milieu bosnien de 30 ans évoluera au FC Barcelone la saison prochaine. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, il tire le positif de son expérience avec le champion d'Italie.

La suite après cette publicité

«J'ai mis le passé de côté pour favoriser le présent, au moins un peu plus longtemps. Aujourd'hui nos chemins divergent, mais j'ai parcouru chaque mètre pour arriver ici en sachant que je fais partie de quelque chose de grand, quelque chose qui restera dans mon cœur et m'accompagnera partout.» peut-on lire. Avec les Bianconeri, il a remporté 4 fois la Serie A et deux fois la Coppa Italia.