OM : le beau geste de Pablo Longoria et Jul en mémoire d’un supporter décédé

Les South Winners et toute la communauté marseillaise apprécieront le geste. Samedi après-midi, le président de l’OM Pablo Longoria a inauguré le stade Julien Baudon, nommé en mémoire d’un ancien membre du groupe de supporters marseillais, décédé à l’âge de 25 ans.

La suite après cette publicité

Le rappeur marseillais, Jul, a également oeuvré et participé au financement de ce projet via son label «D’or et de platine», partenaire de l’OM. Au cours de la cérémonie d’inauguration du stade, le frère de Julien Baudon a prononcé un discours et remercié vivement Pablo Longoria et le programme caritatif du club «13e Homme», au coeur du projet.