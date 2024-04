Le PSG fait trembler l’Europe

«La remontée»

Le Paris Saint-Germain l’a fait, le club de la capitale s’est qualifié pour les demi-finales, le PSG tient sa remontée fabuleuse grâce à sa victoire (4-1) sur la pelouse du FC Barcelone, hier soir. Pour L’Équipe, les Parisiens sont des «porteurs de flamme. Battus au match aller et menés dès le début de la rencontre, les Parisiens ont renversé des Catalans réduits à dix après une demi-heure de jeu. En demi-finales, la quatrième de leur histoire, ils affronteront le Borussia Dortmund.» Le Barça a craqué. Alors qu’il possédait une avance de deux buts sur l’ensemble de des deux matches, le club espagnol a perdu pied dans la foulée de l’expulsion de Ronald Araujo. Globalement, c’est toute la presse française qui se réjouit de la qualification parisienne. Le Parisien se régale et placarde : «la remontée» ! Pour La Provence, «Paris réussit sa remontada» alors que Le Progrès estime que «le PSG fait son retard et file en demie» ! Une belle soirée pour le foot français.

La suite après cette publicité

Mbappé terrorise l’Europe

Un homme était attendu au tournant après le match aller. Malgré un retour lui aussi compliqué dans le jeu, Kylian Mbappé a largement participé à la qualification parisienne grâce à un doublé. Et en Espagne cela fait grand bruit et suffit au bonheur des journaux madrilènes, à l’image de AS qui titre que «Mbappé tue le Barça. Le Français a inscrit un doublé dans un match marqué par l’expulsion d’Araujo à la 30e minute. Xavi a lui aussi vu rouge : "J’ai dit à l’arbitre que c’était un désastre"», a-t-il lâché après la rencontre. Marca aussi met en avant le génie français sur sa couverture : «Mbappé dévore le Barça». Le journal estime aussi dans ses pages intérieures qu’«un carton rouge met fin aux rêves du Barça». En tous cas, cette qualification du Paris Saint-Germain secoue toute l’Europe. The Guardian annonce sur sa Une que «le doublé de Mbappé surprend le Barça». Pour A Bola, «le PSG prend sa revanche sur Barcelone». Le voisin belge La Dernière Heure se régale et placarde que «cette fois, la remontada était parisienne !» Enfin, en Italie, La Gazzetta dello Sport aussi revient sur la performance de Mbappé et titre dans son encart que «Mbappé a créé un bouleversement, le Barça à 10, le PSG s’envole», écrit le journal au papier rose.

À lire

PSG : quand Luis Enrique règle ses comptes avec une chaîne de télé

L’Espagne en furie

En Catalogne, c’est la soupe à la grimace ce matin et la presse locale est dégoutée de cette élimination du FC Barcelone. Le journal catalan Sport n’y va pas par quatre chemins et placarde sur sa Une que les Blaugranas ont été «expulsés d’Europe» ! Et la pilule est dure à avaler, notamment le carton rouge de Ronald Araujo en première période. «L’expulsion sévère d’Araujo à la 29e minute a laissé le Barça à dix et a été décisive dans la remontée française. Raphinha a ouvert le score mais le PSG, avec un doublé de Mbappé et des buts de Dembélé et Vitinha, a éliminé le Barça de la Ligue des champions.» De son côté, Mundo Deportivo parle de «rouge mortel» sur sa Une. «L’expulsion contestable d’Araujo alors que le Barça menait 1-0 a été le facteur décisif de l’élimination. Dembélé a égalisé et Vitinha et un doublé de Mbappé ont enterré les espoirs d’une soirée historique.» Pour Marca : «un carton rouge met fin aux rêves du Barça» !