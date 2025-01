Serie A : l’AS Roma remporte le Derby della Capitale contre la Lazio

Suite de la 19e journée de Serie A ce dimanche soir avec une formidable affiche dorée, un classique du football italien. La Lazio «se déplaçait» dans le Latium pour affronter son grand rival de l’AS Roma, sur la pelouse du Stade Olimpico aux couleurs des locaux giallorossi pour l’occasion. Du côté des Biancocelesti, l’objectif de ce derby della Capitale était de faire le plein de points pour se rapprocher du podium et ainsi solidifier sa position dans la course à l’Europe. Les Giallorossi voulaient marquer de précieux points pour s’éloigner du ventre mou et remonter dans la première partie de tableau. La rencontre a commencé sur des chapeaux de roue pour les joueurs de Claudio Ranieri avec un magnifique chef-d’œuvre signé Lorenzo Pellegrini pour ouvrir le score (10e) sur une passe d’Alexis Saelemaekers.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lazio 35 19 +6 11 2 6 33 27 10 Rome 23 19 +2 6 5 8 26 24

A l’entrée de la surface, le milieu offensif italien a su temporiser et enrouler une frappe puissante en lucarne. Le passeur est ensuite devenu buteur puisque le Belge a doublé la mise (18e) pour déjà sceller la victoire (2-0). La seconde période a été marquée par plusieurs échauffourées comme à l’accoutumé dans les joutes romaines, notamment dans les derniers instants. Valentín Castellanos a d’ailleurs été expulsé (90e+5). 9 cartons jaunes ont été distribués. Au classement, la Lazio reste en bonne posture à la 4ème place malgré la défaite, tandis que la Roma grimpe à la 10ème position. Le weekend prochain, les Laziai défieront à domicile le promu de Côme, alors que les Giallorossi joueront face à Bologne en Emilie-Romagne, lors de la 20e journée du championnat italien.