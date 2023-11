Mercato : deux géants européens poussent pour recruter Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est au centre du jeu. Ce qu’il préfère finalement. En effet, l’international tricolore de 24 ans aime quand les projecteurs sont braqués sur lui. Et pas uniquement sur les terrains de football. Discret médiatiquement, il est enfin sorti du silence ces derniers jours. Après la défaite face à l’AC Milan en Ligue des champions, KM7, qui n’a pas livré un grand match, s’est présenté face aux journalistes. Le capitaine des Bleus risque de se prêter à nouveau à cet exercice durant cette trêve internationale de novembre. Une trêve durant laquelle son avenir fait encore couler beaucoup d’encre.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid hésite

En Espagne, son nom est toujours lié au Real Madrid. Ce, alors que le club ibérique a indiqué publiquement ne pas s’être positionné sur l’attaquant français. Certains y voient une stratégie de la part des Merengues. Mais AS explique ce mercredi que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont de vrais doutes concernant Mbappé. Au-delà du fait qu’il leur ait fait plusieurs fois faux bond, Madrid n’est pas forcément convaincu que le recruter soit une nécessité aujourd’hui. Son énorme salaire (35 millions d’euros nets par an) pose problème.

À lire

Bayern Munich : Harry Kane a une clause secrète

Le média ibérique précise que personne dans le vestiaire ne gagne plus de 11 millions d’euros nets par an. David Alaba et Toni Kroos sont d’ailleurs les joueurs les mieux rémunérés. Pour AS, «signer Mbappé c’est signer un problème». Outre l’aspect financier, la publication espagnole explique qu’il pourrait aussi causer des soucis sportivement. Le Real Madrid fait confiance à Vinicius Jr pour occuper l’aile gauche, où aime jouer le Français. Le profil d’Erling Haaland, que Madrid apprécie, semble mieux correspondre à ce qu’il manque aujourd’hui au club, à savoir un numéro 9.

La suite après cette publicité

Deux clubs sont à l’affût

Toutefois, le Norvégien coûtera un peu plus cher que KM7 puisqu’il faudra payer son transfert. Mbappé, lui, sera libre l’été prochain. Mais AS rappelle qu’il faudra payer une grosse prime à la signature pour se l’offrir. Un montant de 100 millions d’euros est avancé. Hésitant, le Real Madrid pourrait se faire devancer par deux concurrents qui avancent leurs pions en coulisses. D’un côté, on retrouve Liverpool. Ce n’est pas un secret, Jürgen Klopp et les Reds adorent le Français et rêvent de le recruter, eux qui ont besoin de nouveaux leaders.

AS explique que le club de la Mersey a relancé la piste menant à la star du PSG. Les Anglais ont les moyens, eux qui ont visiblement fait une offre. Mais ils ne sont pas les seuls. Sport 1 explique que le Bayern Munich est prêt à se mêler à la bataille. Le week-end dernier, Thomas Tuchel a évoqué sur le ton de l’humour son envie de voir le Français sous le maillot bavarois. Mais Sport 1 explique que les Allemands y pensent sérieusement, même si cela sera très compliqué. Son profil est apprécié par tout le monde au club. Ils ne considèrent pas sa venue comme impossible. Le Real Madrid est prévenu, il y a du monde qui veut recruter KM7.