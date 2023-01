Coupe de France : Pays de Cassel défiera le PSG en 1/16e de finale

Qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France suite à une victoire 3-1 contre la Berrichonne Châteauroux, le Paris Saint-Germain attendait de connaître son adversaire. Alors que Wasquehal (N2) a sorti Reims Sainte-Anne (N3) dans la douleur (0-0, 4-2 aux tirs au but), on retrouvait les Nordistes face à Pays de Cassel (R1) ce samedi. Un match longtemps indécis et très fermé.

Dans les dernières minutes, Wasquehal a su faire la différence et a marqué par l’intermédiaire d’Ahmed Bouzar (83e). Mais Pays de Cassel a eu de la ressource pour aller chercher une séance de tirs au but sur un but sur penalty du capitaine Alexis Zmijak. Après ce match nul 1-1, Pays de Cassel s’est imposé 5-4 lors des tirs au but. Le match entre le Paris Saint-Germain et Pays de Cassel se tiendra lundi 23 janvier à 20h45 alors que le tirage au sort des 1/8e de finale se sera déroulé en amont de cette affiche entre le leader de la Ligue 1 et le pensionnaire de R1.

