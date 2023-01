CdF, 8e tour : Wasquehal élimine Reims Saint-Anne et se rapproche du PSG

Alors que le tirage au sort des 16es de finale a déjà été effectué, on disputait un match du 8e tour de la Coupe de France ce mercredi soir. Le 20 novembre dernier, la rencontre opposant Reims Sainte-Anne à Wasquehal avait été interrompue peu après l’heure de jeu, alors que les Rémois, pensionnaires de National 3, dominaient largement la formation nordiste, qui évolue en National 2 (3-0). Une bagarre générale avait éclaté sur le terrain, se poursuivant en dehors et obligeant pompiers et policiers à intervenir.

La suite après cette publicité

Alors que la FFF avait un temps donné match perdu pour les deux équipes, la rencontre a finalement été reprogrammée ce soir. Sur terrain neutre, au Centre National du Football de Clairefontaine-en-Yvelines, pas de but pendant le temps réglementaire. Et c’est au terme d’une séance de tirs au but que… Wasquehal s’est imposé 4 tirs au but à 2 et affrontera, samedi ou dimanche prochain, l’US Pays de Cassel (R1) pour une place en seizièmes… où le Paris Saint-Germain attendra le vainqueur.

À lire

Coupe de France : Chambéry-OL au Groupama Stadium