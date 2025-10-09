La terrible descente aux enfers d’Hakim Ziyech se poursuit

Hakim Ziyech avec le maillot du Paris Saint-Germain sur le dos. Voici une image que l’on aurait pu voir lors du mercato d’hiver 2023. En quête d’un renfort, le club de la capitale avait jeté son dévolu sur le joueur de Chelsea. Alors qu’un accord avait été trouvé entre toutes les parties, le prêt du Lion de l’Atlas avait capoté puisque les Blues n’avaient pas envoyé tous les documents nécessaires à temps. Un coup dur pour Ziyech, qui s’était déjà projeté chez les pensionnaires du Parc des Princes. Le train parisien n’est plus repassé depuis pour le footballeur de 32 ans qui a ensuite poursuivi son bonhomme de chemin à travers le monde. L’ancien d’Heerenveen, de Twente et de l’Ajax Amsterdam a ainsi quitté Londres en août 2023 sous la forme d’un prêt.

Des discussions avancées avec Cluj

Direction la Turquie et Galatasaray, où il est définitivement resté à l’été 2024. Puis, en janvier 2025, le Marocain a résilié d’un commun accord son contrat chez le géant de Süper Lig avant de signer libre en faveur d’Al-Duhail au Qatar. Mais cette expérience n’a pas été une grande réussite. Ziyech est reparti six mois seulement après son arrivée. Le temps pour lui de marquer 1 but et de délivrer 1 passe décisive en 13 matches toutes compétitions confondues. De nouveau libre et sans club, le natif de Dronten aux Pays-Bas s’est mis en quête d’un nouveau point de chute cet été. Mais ça ne s’est pas vraiment bousculé au portillon, jusqu’à la fin du mois d’août où Elche s’est manifesté.

La Cadena COPE assurait d’ailleurs que tous les voyants étaient au vert afin qu’il rejoigne l’Espagne. Mais finalement, ce transfert ne s’est pas fait. Resté à quai à la fin du mercato, Ziyech n’a pas perdu espoir puisqu’il a toujours la possibilité de rejoindre un club comme il est actuellement libre. Ces derniers jours, une porte s’est d’ailleurs ouverte du côté de la Roumanie. Selon le média roumain Prosport, l’ex de Chelsea a donné son feu vert pour signer au CFR Cluj. Il a convaincu sa famille de le suivre dans cette nouvelle aventure et de déménager dans le pays européen. Preuve de sa volonté de signer, le joueur de 32 ans a même demandé des vidéos de l’équipe lors des matches tout en prenant des informations auprès de Kurt Zouma, qu’il a croisé en Angleterre.

Son état de santé a inquiété

Une fois cela fait, il a pris sa décision et dit oui aux Roumains, qui ont déjà fait signer Islam Slimani et Marcus Coco en plus de Zouma cet été. Le footballeur, dont le transfert a été négocié par Mikaël Silvestre, a aussi demandé un «salaire astronomique» pour un club comme Cluj selon Prosport. Le plus élevé jamais versé en Roumanie. Mais ce deal est tombé à l’eau après une semaine et dans la dernière ligne droite. Interrogé par la publication roumaine, Neluțu Varga, le propriétaire du club de Cluj, a lâché ses vérités sur ce dossier. «Il a échoué. Il a un problème au genou gauche dont j’ai été informé. C’est un très bon joueur, mais je ne risquerais pas autant d’argent pour un joueur qui pourrait avoir des problèmes médicaux. »

Il a ajouté : «je l’ai également observé lors des matches à Galatasaray et il semblait jouer avec une certaine appréhension. Nous avons décidé de nous retirer des discussions. Je suis désolé, car c’est un joueur spécial, mais nous ne voulons prendre aucun risque (…) Il voulait 2,5 millions d’euros par an et je n’aurais pas donné cet argent à un joueur que nous risquions de ne pas pouvoir utiliser. Je veux qu’il soit en bonne santé et qu’il puisse jouer pour une autre équipe. Nous chercherons un autre joueur, en bonne santé et nous sommes sûrs qu’il peut nous aider.» Mais avec ses déclarations sur la santé du joueur, le boss de Cluj ne l’a pas aidé.

La sélection marocaine s’éloigne

Toujours sans club, Hakim Ziyech, dont le dernier match remonte au 10 mai dernier soit il y a 5 mois (finale de la Coupe du Qatar, 15 minutes de jeu, ndlr), a vécu un nouveau coup dur. Membre régulier de l’infirmerie dans chacun de ses clubs, il a eu au total 25 blessures plus ou moins importantes ces 10 dernières années annonce le site spécialisé transfermarkt (354 jours d’absence). Ziyech, qui aurait pu garder espoir pour participer à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations avec la sélection marocaine s’il avait signé à Cluj, sait que son retour avec les Lions de l’Atlas est pour le moment compromis. En août dernier en conférence de presse, Walid Regragui, le sélectionneur marocain, avait été très clair le concernant.

«Pour le moment, Hakim n’a rejoint aucun club, donc forcément il n’est pas sélectionnable. J’espère qu’il trouvera une solution et qu’il reviendra à son meilleur niveau pour postuler à l’équipe nationale. On veut un Hakim à 100% au plus haut niveau. C’est une question aussi de temps de jeu. C’est une star pour nous, une star pour le Maroc.» Une star sans club et dont l’état de santé questionne les clubs éventuellement intéressés. En attendant, Hakim Ziyech, qui a de nouveau manifesté son soutien publiquement à la Palestine sur ses réseaux sociaux, continue de travailler physiquement pour être prêt lorsqu’un club fera appel à lui. Il ne faut pas trop que cela tarde…