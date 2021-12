Le programme TV complet de la CAN 2021

Prévue initialement l'été dernier, la CAN 2021 a été reportée au mois de janvier 2022. Cette compétition, qui se déroulera au Cameroun du dimanche 9 janvier au dimanche 6 février 2022, sera à suivre bien évidemment sur Foot Mercato (résumés de matches, lives commentés, analyses, etc).

Pour les plus chanceux, vous pourrez suivre la compétition à la TV sur BeIN Sports qui va diffuser les 51 matches de la Coupe d'Afrique des Nations où l'Algérie sera le grandissime favori à sa propre succession. Un programme TV de la CAN 2021 qui s'annonce d'ores et déjà explosif avec notamment un Maroc-Ghana, un Algérie-Sierra Léone, un Sénégal-Guinée et un Tunisie-Mali très attendus en phase de poules de la compétition continentale africaine.