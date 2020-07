Le Real Madrid remporte la Liga !

C'est fait ! Après deux titres consécutifs du FC Barcelone sur la scène nationale, le Real Madrid récupère la couronne de champion d'Espagne. Grâce à son succès contre Villarreal ce jeudi (2-1), le club de la capitale espagnole remporte le championnat ibérique pour la 34e fois de son histoire. Un sacre en grande partie dû aux performances de l'équipe de Zinedine Zidane depuis la fin du confinement, puisque les Merengues ont tout simplement gagné leurs dix rencontres disputées depuis le retour du football en Espagne.

La suite après cette publicité

On rappelle également que les Merengues ont remporté leur duel particulier face aux Blaugranas sur les deux Clasicos de la saison, qui s'étaient conclus sur un 0-0 en décembre et une victoire 2-0 des Blancos en mars. Au final, les Madrilènes termineront également cet exercice 2019/2020 en étant la meilleure défense de Liga, avec seulement 23 buts encaissés pour l'instant et en étant la deuxième meilleure attaque de la ligue espagnole, avec 68 réalisations. C'est surtout sur les rencontres en déplacement que les Madrilènes ont été forts, en ayant pris 8 points de plus que le Barça loin de leurs terres.

La Liga de Zidane

Et qui auront été les principaux artisans de ce titre ? Forcément, Zinedine Zidane doit être mis en avant, lui qui a plutôt bien géré son vestiaire tout au long de la saison. Il n'a pas été qu'un meneur d'hommes, puisque s'il a toujours réussi à conserver cette alchimie avec les joueurs et cette motivation dans son vestiaire, il a aussi procédé à quelques ajustements tactiques dans certaines rencontres, et ça a souvent payé. Des joueurs comme Karim Benzema et Sergio Ramos, les patrons sur le terrain et dans le vestiaire, ont aussi eu un rôle majeur évidemment.

Cette saison a aussi été celle des révélations côté merengue. On est obligé de parler de Ferland Mendy, arrivé l'été dernier et qui est rapidement parvenu à s'emparer de la place de Marcelo sur le côté gauche de la défense. Fede Valverde était déjà présent au club, mais c'est cette saison qu'il s'est fait une vraie place dans la rotation de Zizou, au point de devenir un titulaire régulier. Vinicius Junior et Rodrygo ont aussi montré des signes de progression évidents, alors que dans les cages Thibaut Courtois a lui rapidement dissipé les quelques doutes qui existaient encore à son égard. Maintenant, place à la fête et à cette célébration qui sera forcément un peu particulière compte tenu des circonstances...