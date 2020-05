Officiel : LaLiga reprend le 11 juin

Les officialisations des reprises s’enchaînent. Après la Premier League et la Suisse, le Conseil Supérieur des Sports espagnol vient de confirmer que LaLiga reprendra ses droits à partir du jeudi 11 juin avec le derby bouillant d’Andalousie entre Séville et le Betis.

« La Fédération espagnole et LaLiga ont trouvé un accord sur le déroulement des onze journées qu’il reste à jouer pour la fin de la saison de LaLiga. La reprise de la compétition se tiendra lors du week-end du 13 et 14 juin. Le premier match aura lieu le jeudi 11 entre Séville et le Betis », peut-on lire dans le communiqué relayé par AS.