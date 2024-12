Vincent Labrune répond aux polémiques sur son salaire

Dans une interview accordée au Parisien, Vincent Labrune revendique fièrement son bilan à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP), entre 2020 et 2023. L’ancien patron de l’Olympique de Marseille affirme notamment avoir « sauvé le foot français de la plus grave crise de son histoire ». Il est néanmoins au cœur des débats pour son salaire, actuellement estimé à plus de 800 000 euros par an, après avoir atteint 1,2 million il y a quelques mois. À cela s’ajoute une prime de trois millions d’euros perçue grâce à l’accord conclu entre la LFP et le fonds d’investissement CVC.

Labrune reconnaît que ces montants peuvent choquer. « C’est beaucoup d’argent que les choses soient très claires. Je comprends que ça puisse choquer », indique-t-il tout en expliquant que « ces sommes sont à la hauteur de l’investissement, des enjeux et des montants levés ». Celui qui a récemment été réélu au poste de président de la LFP insiste sur le fait que sa rémunération est validée par le conseil d’administration de la Ligue.