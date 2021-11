Les Parisiens tentent d'expliquer leur fin de match catastrophique

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a bien failli revivre une nouvelle désillusion. Après avoir concédé le match nul à Leipzig en concédant un penalty en toute fin de rencontre (2-2), le club de la capitale a été à deux doigts de faire pire ce samedi soir à Bordeaux. En effet, malgré un début de match mitigé, les hommes de Mauricio Pochettino ont su profiter du duo Neymar-Mbappé pour mener 3 buts à 0 peu après l'heure de jeu. Les Rouge-et-Bleu se dirigeaient alors vers une fin de match tranquille quand tout a failli basculer.

Elis (78e) et Niang (90e+2) ont permis aux Girondins de vivre une fin de match complètement folle. Mais cette fois, Paris a su éviter le scénario cauchemar. Il n'en reste que les vice-champions de France en titre sont conscients de leurs lacunes. «Depuis le début de la saison, on rencontre ce problème qu'on essaie de corriger. C'est peut-être dû à de la fatigue de fin de match. C'est quelque chose dont on est conscient et on essaie d'améliorer», a ainsi déclaré le jeune Junior Dina Ebimbe. Quelques instants auparavant, Ander Herrera avait lui confié que le PSG avait encore des choses à améliorer.

Le PSG n'arrive pas à tenir pendant 90 minutes

«C'est difficile d'expliquer cette fin de match car je pense qu'on a bien contrôlé le match pendant 70 minutes. Ils ont fait des changements et ont mis beaucoup d'attaquants mais ce n'est pas une excuse. On a des choses à améliorer. On ne contrôle pas les matchs pendant 90 minutes, on doit améliorer ça. Si tu n'as pas le ballon pendant 90 minutes, tu vas souffrir. On a attendu à la fin pour contrer. (...) Avec Paris, ce n'est jamais parfait (rires)». Et qu'en pense Mauricio Pochettino ?

«On a fait un bon match. On concède deux buts, qui viennent sur des erreurs qu'on a commises et aussi à cause des bonnes choses faites par l'adversaire. On doit limiter ces erreurs. À part ça, on a bien contrôlé le match. (...) À 3-0, on leur a laissé croire qu'ils pouvaient revenir. Je suis d'accord, on aurait pu tuer ce match avant. (...) On doit s'améliorer dans tous les secteurs, dans le rythme de jeu notamment. Par moments, on a un bon rythme mais on n'arrive à pas le maintenir tout le match. On doit aussi savoir l'augmenter. On doit aussi améliorer notre solidité défensive. À 3-0, on ne peut pas se contenter d'encaisser 2 buts sur la fin. On doit augmenter notre niveau de jeu à ce moment-là pour avoir plus de tranquillité». Le message est passé.