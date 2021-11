Bordeaux-PSG : les notes du match

Le PSG a résisté à Bordeaux ce samedi (3-2), notamment grâce à sa star auriverde et son gardien Navas. Après la remontada infligée au Stade de Reims le week-end dernier (3-2), c'est un tout autre morceau qui se présentait au Matmut Atlantique face à un FCGB invaincu depuis 3 rencontres : le leader parisien, lui aussi sur une série de 3 matchs sans défaite. Pour ce classique du football français, Mauricio Pochettino, privé de Kimpembe, Messi ou encore Diallo, faisait confiance notamment à Kehrer derrière, Dina-Ebimbe au milieu, ainsi qu'à un quatuor offensif Neymar-Wijnaldum-Draxler-Mbappé, Di Maria s'installant sur le banc au coup d'envoi. Surprenants, les Bordelais réalisaient une entame de match intéressante, volontaire et audacieuse face au vice-champion de France, dans un premier temps endormi. Hormis un coup de casque non-cadré de Wijnaldum (4e) et un centre dangereux de Pembélé contré par Kehrer (5e), il n'y avait toutefois pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il fallait s'en remettre au talent de Neymar, qui, trouvé par Mbappé dans la surface, trompait Costil au premier poteau pour lancer les hostilités dans cette partie (0-1, 26e). La première réalisation du Brésilien dans le jeu depuis le 1er mai dernier.

La suite après cette publicité

Cette ouverture du score a eu le mérite de réveiller les Rouge et Bleu, qui reprenaient peu à peu le contrôle de la partie. Les visiteurs, peu inquiétés, se procuraient une double occasion par l'intermédiaire de Mbappé et Neymar, mais Koscielny puis Costil veillaient au grain (37e). Mais le duo de stars avaient bien décidé de jouer un mauvais tour à la défense girondine. Après un relai avec KM7 dans la surface, le n°10 du PSG envoyait un tir millimétré à ras de terre au fond des filets bordelais (0-2, 43e). Navas, en repoussant une frappe de Pembélé en corner (45e+1), permettait à Paris de rentrer avec un avantage confortable aux vestiaires. Après la pause, le Paris SG maîtrisait toujours sereinement les débats. Neymar, en jambes et disposé à répéter les efforts défensifs, ne passait pas loin du triplé (55e), alors que Navas faisait le job devant Adli (53e) puis Elis (57e), après un bon retour de Bernat. C'est finalement Mbappé, servi sur un plateau par Wijnaldum après une sublime ouverture d'Herrera, qui crucifiait les hommes de Vladimir Petkovic (0-3, 63e), avant de passer proche du doublé, lui aussi (65e). Si les Bordelais ont poussé en fin de match, étant récompensés par deux buts signés Elis (1-3, 79e) puis Niang, pour sa deuxième apparition avec le FCGB (2-3, 90e+2), cela n'a pas changé l'issue de cette partie. Le portier costaricien s'en est personnellement assuré, notamment dans une fin de partie animée (81e, 87e). Grâce à cette 11ème victoire en L1, le PSG reprend 10 points d'avance sur le RC Lens, son dauphin provisoire. Bordeaux n'enchaîne pas à domicile et concède sa 5ème défaite de la saison juste avant la trêve internationale.

Retrouvez le classement de Ligue 1 ici.

L'homme du match : Neymar (8) : l'artiste brésilien devait confirmer les belles dispositions entrevues face à Leipzig mercredi. Très actif en début de match, il n'a pas hésité à redescendre pour toucher le ballon. Une démarche qui a exposé l'ancien joueur du Barça aux pertes de balles. Bien alerté dans la surface par Mbappé, sa frappe tendue ne laisse aucune chance à Costil (0-1, 26e). Omniprésent à la construction du jeu, le milieu offensif auriverde reste capable d'évoluer dans les petits périmètres, et d'allonger le jeu quand les circonstances l'exigent. Son aisance technique le rend imprévisible. Dans tous les bons coups de son équipe, la star brésilienne est récompensée par un second but suite à un relais avec Mbappé (0-2, 43e). Séduisant ce soir, l'international auriverde voit son centre-tir repoussé en corner par Costil (55e). Le principal protagoniste a un peu disparu de la circulation en fin de match, mais sa prestation de ce soir est sûrement la plus aboutie de la saison.

Bordeaux

- Costil (4) : le dernier rempart des Girondins, récemment appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus, a vécu des premières minutes très tranquille dans cette rencontre. Profitant de la bonne entame girondine, l'international français s'est contenté d'assurer ses relances pour permettre aux siens de se déployer. De manière cruelle, il est battu sur la première situation parisienne et cette frappe de Neymar qui le surprend au premier poteau (26e). Auteur d'une belle parade sur la frappe de Mbappé (36e), il doit à nouveau s'incliner face au Brésilien, auteur d'une frappe à ras de terre imparable (43e). Vigilant sur le centre dangereux de Neymar au retour des vestiaires (55e), il est abandonné par sa défense sur le troisième but parisien (62e) et n'a finalement pas grand chose à se reprocher dans cette rencontre, si ce n'est peut être son placement sur l'ouverture du score. Frustrant.

- Pembélé (4,5) : dans un rôle de milieu excentré droit, le joueur prêté par le PSG s'est montré très présent sur le plan offensif, au point de se retrouver à de très nombreuses reprises dans un rôle de second attaquant. Disponible pour ses partenaires et constamment dans la percussion malgré un déchet technique coupable (9 ballons perdus, un seul duel gagné), le jeune joueur des Girondins a tenté d'accélérer le jeu des siens, à l'image de cette première tentative détournée en corner (5e) ou de cette puissante frappe croisée puissante parfaitement repoussée par Navas dans le temps additionnel du premier acte (45+1e). En vain, à la pause il est remplacé par Mensah (4,5) auteur d'une seconde période sérieuse, parfois brillante à l'image de ce magnifique centre à destination d'Elis qui aurait pu permettre aux Girondins de revenir dans cette rencontre (57e) ou de ce retour défensif précieux sur Mbappé (84e).

- Kwateng (3) : propre dans l'orientation du jeu à l'image de ses longues transversales pour aérer le jeu (9e), le défenseur bordelais s'est montré, à l'image de son équipe, très intéressant dans l'entame de cette rencontre. Serein sur ses quelques interventions défensives (23e), il a cependant progressivement montré quelques limites coupables. Pas assez tranchant sur l'ouverture du score de Neymar (26e) où il laisse trop d'espace au Brésilien pour armer sa frappe en plein cœur de la surface girondine (26e), il est devenu de plus en plus en souffrance au fil des minutes. Une nouvelle fois dépassé par Bernat (30e), il aurait pu mettre les siens en grand danger avant d'assister au sublime mouvement entre Neymar et Mbappé amenant le second but (43e). Pris par la technique de Neymar à plusieurs reprises, à l'image de ce passement de jambes ravageur du Brésilien (60e), le défenseur bordelais s'est souvent incliné face au talent offensif des joueurs franciliens (2 duels remportés sur 8 disputés).

- Gregersen (4,5) : le défenseur Norvégien a connu une entame relativement calme et s'est montré rassurant sur ses premières interventions à l'image de ce très bon retour sur un départ de Mbappé dans la profondeur (14e). Dur sur l'homme, globalement propre dans ses duels, il a finalement cédé à plusieurs reprises quand les Parisiens ont accéléré. Trop tendre sur l'ouverture du score de Neymar où il n'est pas assez proche de la star parisienne pour véritablement le gêner (26e), il ne peut que constater les dégâts sur l'échange de classe mondiale entre Neymar et Mbappé permettant au Brésilien de s'offrir un doublé (43e). Pris par la vivacité de Mbappé (49e, 57e), il s'est trop souvent fait déborder par le champion du monde 2018. Son total de ballons récupérés (12) sauve malgré tout quelque peu sa prestation globale.

- Koscielny (4,5) : malgré les deux buts de Neymar au cours du premier acte, le capitaine de cette formation bordelaise a fait preuve d'une solidité certaine. Sérieux dans son placement, solide dans les airs (18e) et présent pour couper les centres parisiens, il a parfaitement communiqué avec ses compagnons de défense pour mettre, à maintes reprises, les attaquants parisiens hors-jeu (19e, 23e). Auteur, par ailleurs, de belles relances (35e) avec des passes cassant les lignes parisiennes, il s'est montré décisif à deux reprises (35e, 36e) mais ne peut pas se reprocher grand chose sur le doublé du Brésilien. Une nouvelle fois précieux sur la frappe de Mbappé (49e), l'expérimenté défenseur Français se rend malgré tout coupable d'une sortie défensive beaucoup trop osée entraînant le troisième but parisien (63e). Frustrant.

- Mangas (5) : dans un rôle de piston gauche, le Portugais s'est montré très intéressant au cours du premier acte. Faisant preuve d'autorité sur sa première intervention défensive sur Hakimi (3e), il s'est souvent signalé offensivement, à l'image de ce débordement percutant (7e). Toujours très bien placé, se retrouvant même dans la surface pour servir Pembélé qui manquait finalement son contrôle (32e), il a fait preuve d'un grand sérieux dans ses retours défensifs (35e, 40e) et a posé un certain nombre de problèmes à Hakimi avec ses demandes de une-deux et son envie de percuter dans ce couloir gauche. Beaucoup moins trouvé en seconde période, conséquence directe de l'emprise parisienne, sa prestation reste malgré tout honorable. Remplacé par Niang (68e), averti d'un carton jaune (88e) mais symbole du regain offensif bordelais en fin de rencontre, à l'image de cette tête quasi victorieuse (78e) et de son but (90+2e) permettant aux siens d'y croire à nouveau dans les ultimes secondes. En vain.

- Onana (5,5) : dans cette rencontre, le jeune milieu camerounais (2 buts, 1 passe décisive depuis le début de la saison) s'est montré très précieux dans la récupération (10 ballons récupérés, 3 interceptions). Solide dans les airs et souvent présent pour harceler le porteur de balle à l'image de cette récupération dans les pieds de Neymar débouchant sur une occasion pour les Girondins (17e), il a tenté de surnager face au collectif parisien. Insuffisant pour faire déchanter les hommes de Mauricio Pochettino où au fil des minutes et à l'image de ses partenaires, le milieu bordelais a de moins en moins pesé sur cette rencontre. Remplacé par Fransergio (86e).

- Otavio (3) : le Brésilien, placé juste devant la défense à trois bordelaise, n'a pas véritablement existé dans cette rencontre. Certes, sa technique lui a parfois permis de se montrer dangereux dans ses ouvertures à l'image de cette superbe transmission à destination d'Elis, signalé hors-jeu (20e) mais son activité certaine n'a jamais pesé dans ce match. Auteur de nombreuses courses, il s'est globalement retrouvé en difficulté face à la mobilité des offensifs parisiens (8 ballons perdus et seulement 2 petits duels remportés). Remplacé par Oudin (68e), actif dès son entrée en jeu avec une frappe bien contrée par la défense parisienne (69e).

- Adli (5,5) : positionné légèrement plus haut que ses deux compères du milieu, le joueur prêté par l'AC Milan a beaucoup travaillé dans l'ombre mais s'est montré précieux malgré le score final sans appel. Très présent dans le pressing haut imposé par les Girondins en début de rencontre, il a globalement bien couvert sa zone en récupérant un grand nombre de ballons (10 ballons récupérés, 2 interceptions). Face à la domination parisienne, il a peu existé offensivement même si il a tenté de réveiller les siens d'une superbe frappe enroulée que Navas détourne en corner (53e). Porté par un collectif bordelais plus fringant en fin de rencontre, il se signale d'une passe décisive à destination d'Elis, auteur de la réduction du score girondine (79e). Une prestation qui reste dans l'ensemble pleine d'envie mais insuffisante face à l'armada parisienne.

- Dilrosun (5) : le buteur néerlandais s'est également rapidement montré à son aise dans les premières minutes de cette rencontre avec un bon travail à l'entrée de la surface et une frappe déviée en corner (8e). Très souvent positionné sur le côté gauche en tant que milieu excentré mais globalement très libre dans son placement, il a multiplié les dézonages pour perturber le PSG. Juste techniquement (3 dribbles réussis en autant de tentatives), auteur d'un nombre incalculable de décrochages, son volume de jeu déroutant a globalement été précieux pour les offensives bordelaises. Remplacé par Briand (80e) auteur d'une entrée en jeu très discrète.

- Elis (6) : une prestation très intéressante pour l'attaquant international hondurien au Matmut Atlantique. Si il a, dans un premier temps, manqué de lucidité au moment de lancer Pembélé, auteur de la première frappe de cette rencontre (5e), il s'est par la suite montré très présent dans le jeu, précieux en tant que point de fixation et très mobile. Un peu moins en vue dans la deuxième moitié de première période, notamment dû au regain collectif des Parisiens, il s'est finalement montré à de nombreuses reprises en seconde période (57e, 67e) avant d'être récompensé du but de l'espoir pour les Bordelais (79e). Insuffisant malgré tout pour renverser l'ogre parisien.

PSG