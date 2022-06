Real Madrid : Antonio Rüdiger, ça change quoi ?

La suite après cette publicité

On ne change pas une équipe qui gagne. C'est un proverbe très souvent utilisé, mais dans un contexte footballistique, on a pu voir à maintes reprises qu'il s'applique généralement très mal. Au contraire même. Une équipe habituée à gagner a régulièrement besoin de sang neuf, notamment pour que les joueurs déjà présents ne se reposent pas sur leurs lauriers, et pour que le coach puisse avoir de nouvelles alternatives face à des collègues entraîneurs qui trouvent, avec le temps, les failles pour mettre à mal sa tactique. Et ça, le Real Madrid l'a bien compris.

Dans l'attente du dénouement du dossier Tchouaméni, qui renforcerait l'entrejeu de façon conséquente dès maintenant mais surtout pour les années à venir, les Merengues ont enrôlé Antonio Rüdiger. Un renfort de poids pour la défense centrale, qui se retrouve désormais avec quatre joueurs de qualité, puisque l'Allemand rejoint Éder Militão, David Alaba et Nacho. Une question se pose donc : comment intégrer l'Allemand à l'équipe. La première solution semble évidente : décaler David Alaba à gauche, et aligner le Brésilien et l'international germanique en charnière.

Ferland Mendy, sacrifié ?

C'est en tout cas l'option la plus avancée par les suiveurs du Real Madrid. Et forcément, il y a un grand perdant : Ferland Mendy. S'il a convaincu tout son monde à Madrid, beaucoup en attendent encore un petit peu plus, notamment dans l'apport offensif. La plupart des Madrilènes considèrent que le Français est un joueur du niveau Real Madrid, mais qu'il y a encore quelques domaines où il pourrait apporter un peu plus. Il serait donc le principal sacrifié dans ce cas de figure, même s'il faut aussi voir si l'Autrichien est toujours en mesure de jouer latéral. Mais la possibilité qu'il conserve sa place et que Militão, Rüdiger et Alaba tournent à trois pour deux places existe aussi. Seulement, on le sait, Ancelotti n'est pas vraiment friand des rotations sauf calendrier vraiment intense ou veille de gros match.

Autre possibilité, là aussi peu probable vu que Carletto est fanatique du 4-3-3 qu'il transforme parfois légèrement lorsqu'il met Valverde à la place d'un ailier, un 3-5-2. Le Real Madrid pourrait donc jouer avec ses trois meilleurs défenseurs centraux, et on peut le dire, ça serait plutôt costaud ! Quoi qu'il arrive, au milieu de cet océan de doutes il y a aussi des certitudes. Rüdiger va apporter énormément de choses à ce Real Madrid : du caractère, de l'impact dans les duels, des armes en plus sur coup de pied arrêté défensif et offensif, de la profondeur de banc... Autant dire que tous les week-ends, les attaquants de Liga risquent de buter sur un mur, tout comme ceux des plus gros clubs européens en milieu de semaine...