Liga : Villarreal dispose du Barça et file en Ligue Europa Conférence, l'Atlético complète le podium

Contrairement à la Premier League, un peu plus tôt dans la journée, ou encore à la Ligue 1 samedi, le suspense n'était pas aussi insoutenable en Espagne au coup d'envoi des trois dernières rencontres de la 38ème et dernière journée de Liga sur les coups de 22h ce dimanche. Là aussi, à la différence de l'Angleterre et de la France, toutes les rencontres ne se sont pas déroulées au même moment, tout comme en Italie. Après la fin du feuilleton concernant le maintien, où Majorque et Cadix ont tiré leur épingle du jeu au détriment de Grenade, qui accompagne Levante et Alavés à l'échelon inférieur, ce sont les formations du haut du tableau qui ont clôturé cette année 2021-2022.

La suite après cette publicité

Six des huit premières équipes du classement s'affrontaient en effet ce dimanche, avec un seul réel enjeu : le dernier billet qualificatif pour la Ligue Europa Conférence, disputé à distance entre Villarreal, en déplacement au Camp Nou contre le Barça, et l'Athletic Club, en Andalousie pour y défier le Séville FC. Les grands gagnants de la soirée ne sont autres qu'Unai Emery et sa bande, qui ont gâché la fin de saison des hommes de Xavi en s'imposant cliniquement à Barcelone (2-0). Il faut dire que Clément Lenglet et ses partenaires, qui avaient probablement déjà la tête ailleurs, n'ont pas trop compliqué la tâche de Villarreal.

Tout sourit à Villarreal, qui file en C4

Tout s'est bien d'ailleurs goupillé au cours de cette soirée pour le club basé à Valence. Pedraza, délicieusement servi par Parejo, s'est d'abord engouffré dans la surface catalane avant de tromper Ter Stegen d'une frappe croisée (41e), et ce après que l'ancien du PSG Berchiche s'est vu refuser un but pour une main, après intervention de la VAR à Séville (27e). Après la pause, la soirée a pris une tournure encore plus agréable devant les 54 000 spectateurs au Camp Nou quand Traoré s'est fendu d'une hideuse relance plein axe dans la surface pour offrir à Gomez le but du break au Sous-Marin Jaune (55e).

Les entrées de Dembélé ou encore Depay n'auront rien changé. D'autant plus qu'à Sanchez-Pizjuan, après un nouveau but refusé cette fois-ci à l'ancien Marseillais Karim Rekik contre Bilbao (53e), Rafa Mir a fini par offrir la victoire aux Andalous (68e). La soirée parfaite pour le demi-finaliste de la Ligue des champions, qui assure sa 7ème place lui garantissant de disputer la Ligue Europa Conférence l'an prochain.

L'Atlético termine devant Séville

L'autre enjeu, bien moindre, de cette soirée concernait le top 4, ou plutôt l'ordre final de ce dernier. Malgré son succès, donc, contre l'Athletic Club (1-0), le Séville FC échoue au pied du podium de Liga. Car, pendant ce temps, l'Atlético de Madrid de Griezmann et de Kondogbia, tous deux titulaires, s'est imposé sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1) pour conserver sa troisième place. Les Colchoneros, champions l'an passé, terminent ainsi à deux longueurs des Blaugranas, devançant d'un seul petit point Séville.

Les résultats de la soirée en Liga

FC Barcelone 0-2 Villarreal : Pedraza (41e), Gomez (55e)

Séville 1-0 Bilbao : Rafa Mir (68e)

Real Sociedad 1-2 Atlético de Madrid : Guridi (90e+3) / De Paul (50e), Correa (68e)