Liga : Cadix et Majorque maintenus, Grenade relégué après son nul face à l'Espanyol

Après la rencontre entre Elche et Getafe et avant le multiplex de 22h, il y avait des matches de Liga à 20h comptant pour la 38e journée. Plusieurs équipes jouaient leur avenir sur cette dernière rencontre. En effet, Cadix (18e) se déplaçait chez la lanterne rouge d'Alavés, déjà rélégué (20e), et devait gagner et espérer de mauvais résultats de Majorque (17e) face à Osasuna (10e) et de Grenade (16e) contre l'Espanyol (13e).

Aucun but ne fut inscrit en première période sur les trois terrains, mais dès le retour des vestiaires, Majorque ouvrait le score face à Osasuna (47e) et se mettait à l'abris en fin de match sur une réalisation de l'ancien Lyonnais, Clément Grenier (83e). Sur les autres pelouses, Jorge Molina aurait pu guider les Andalous vers le maintien mais ne cadrait pas son penalty (71e). Quelques minutes plus tard, Cadix débloquait la marque face à Alavés sur une réalisation de Choco Lozano (76e), maintenant ainsi son équipe en Liga et envoyant Grenade en seconde division.

Les résultats des matchs de 20h

Alavés 0-1 Cadix : Lozano (76e)

Grenade 0-0 Espanyol

Osasuna 0-2 Majorque : Rodriguez (47e), Grenier (83e)