CdF, PSG : la réaction à chaud de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé (23 ans) a commencé l'année 2022 par un triplé sur la pelouse de Vannes (0-4, 16e de finale de Coupe de France). Interrogé par France 3 au sortir de la rencontre, l'attaquant, ballon sous le bras, s'est félicité de ses 148e, 149e et 150e buts sous le maillot du Paris SG.

«Je suis content, on a été sérieux, ce n'était pas un match facile à jouer pour nous. Nous, on était là, on a joué, on a fait ce qu’il fallait», a-t-il savouré avant de formuler ses vœux pour cette nouvelle année. «La santé, le bonheur et plein de titres avec le PSG et l’équipe nationale».