Le PSG a-t-il déjà plié le championnat de France ?

La réussite d’un futur champion ? Bousculé en début de rencontre, ce dimanche soir en clôture de la 18e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a, malgré tout, trouvé les moyens de conserver sa cage inviolée. Opposé au RC Lens, son dauphin de la saison passée, le club de la capitale n’est pourtant pas passé loin de la catastrophe dans les premières secondes de ce choc. Pris par l’intensité artésienne et coupables d’un certain laxisme défensif, les hommes de Luis Enrique se mettaient logiquement à la faute. En retard sur Wahi, son unique erreur du soir, Danilo remerciait finalement Donnarumma, décisif sur le penalty de Frankowski (7e). Une occasion en or manquée, que les Sang et Or allaient regretter…

8 points d’avance, une différence de buts très avantageuse…

Élu homme du match après une prestation plus qu’aboutie, Bradley Barcola, lancé en profondeur par Kylian Mbappé, punissait le RCL en trompant Samba d’une belle frappe du droit (0-1, 30e). Bourreau des Lensois, le numéro 21 récidivait juste avant la pause en se jouant, en solitaire, de l’arrière-garde nordiste. Un slalom finalement stoppé irrégulièrement par Jonathan Gradit, en position de dernier défenseur et sanctionné, après intervention du VAR, d’un carton rouge. Au retour des vestiaires, le PSG - malgré quelques frayeurs - préservait l’essentiel et parachevait même cette précieuse victoire sur une frappe croisée de Mbappé (0-2, 89e). Si ce nouveau succès parisien en terres lensoises ne peut être élevé au rang de masterclass - les Rouge et Bleu ayant profité d’une supériorité numérique, tout en montrant quelques lacunes collectives - ces trois nouveaux points s’avèrent, cependant, essentiels dans la course au titre.

«Je suis satisfait de l’ensemble de leur match. Mon équipe est restée compétitive toute la rencontre en termes de haut niveau et d’intensité. En première période, nous avons été très bons, d’autant que Lens presse de manière très efficace. Et c’est difficile de le faire chez eux. Vous voulez de la folie, je vous la laisse. Moi, je veux du contrôle. Il faut marquer plus, c’est vrai, mais nous avons mis deux buts et nous avons eu d’autres occasions. Il y a 10 ans que Paris n’avait pas gagné à Lens. L’équipe s’est renforcée et elle s’est préparée au mieux pour ses prochains matches», se réjouissait dans cette optique Luis Enrique en conférence de presse. «C’est une très bonne performance, on savait que c’était important avec les résultats qu’on avait vu avant le match, on voulait avoir cette avance là sur les autres équipes donc c’est très bien», avouait de son côté Bradley Barcola en zone mixte.

Un calendrier compliqué pour la concurrence !

Une satisfaction plus que légitime au regard de l’opération comptable réalisée par les Rouge et Bleu. Avec ce succès, le 13e en 18 journées, le PSG a plus que jamais pris le large en tête du classement. Solide leader de Ligue 1 avec 43 points, soit huit longueurs de plus que l’OGC Nice, le club de la capitale, qui relègue également le Stade Brestois (3e) à neuf unités, a ainsi pleinement profité du faux pas niçois contre le Stade Rennais (0-2) et de la défaite monégasque (1-3) contre le Stade de Reims. Plus que cet avantage conséquent, le PSG peut également se targuer d’une différence de buts (+30) bien au-dessus de ses concurrents directs (+8 pour le Gym, +12 pour Brest, +9 pour l’ASM). De quoi d’ores et déjà entériner les derniers espoirs des poursuivants aux champions de France en titre ? Difficile, pour l’heure, de le dire.

Le classement de la Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 43 18 30 13 4 1 44 14 2 Nice 35 18 8 10 5 3 19 11 3 Brest 34 18 12 10 4 4 27 15 4 Monaco 33 18 9 10 3 5 34 25 5 Lille 31 18 10 8 7 3 24 14 Voir le classement complet

Pour autant, si la phase retour ne fait que commencer, les pensionnaires du Parc des Princes ont désormais leur destin largement entre leurs mains. Après un déplacement à Orléans pour les 16es de finale de la Coupe de France, les Rouge et Bleu auront d’ailleurs l’occasion de renforcer, un peu plus, cette suprématie nationale. Tout d’abord lors de la réception de Brest le 28 janvier prochain avant de se déplacer à Strasbourg (2 février) puis d’accueillir le LOSC, cinquième (11 février). Dans la foulée, les coéquipiers de Manuel Ugarte joueront une partie de leur avenir européen contre la Real Sociedad (14 février) avant de s’envoler pour Nantes (18 février). La suite ? Deux chocs contre Rennes (25 février) puis face Monaco (3 mars). Dès lors, si ces semaines à venir s’avéraient aussi fructueuses que les dernières vécues, le PSG pourrait prendre un avantage définitif en tête de l’élite du football français.

Un scénario largement envisageable, d’autant plus que l’OGC Nice s’apprête, de son côté, à croiser le fer avec Brest (4 février), Monaco (11 février) et l’OL (18 février). Un calendrier aussi délicat que celui proposé aux Asémistes… Opposé à Rodez en Coupe de France, le club de la Principauté se rendra ensuite à l’Orange Vélodrome pour y défier l’OM (27 janvier) avant de recevoir Le Havre (4 février) et de se déplacer à Nice (11 février). A noter également un choc à venir contre le RC Lens. Autant de rendez-vous qui pourraient donc profiter aux Rouge et Bleu dans leur quête d’un nouveau trophée. En attendant de possiblement poser, un peu plus, leurs mains sur un douzième titre de champion de France, le joueurs parisiens, laissés au repos lundi et mardi, peuvent quoi qu’il en soit savourer et préparer au mieux leur voyage à Orléans, samedi prochain (20h45).