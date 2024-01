Lens - PSG : les notes du match

Le Paris Saint-Germain avait démarré l’année 2024 de la meilleure des manières, en remportant le Trophée des Champions et en se qualifiant pour les 16es de finale de Coupe de France. De retour aux choses sérieuses et avec un déplacement périlleux chez le RC Lens, les Parisiens avaient l’occasion de s’envoler au classement, après la défaite des Niçois à Rennes. Pourtant, tout était proche de très mal démarrer avec une faute de Danilo dans la surface. Mais le penalty, mal tiré par Frankowski, était capté par Donnarumma (7e). Une action de jeu que les Sang et Or ont regretté de louper, car derrière, les Parisiens ont pu s’installer tranquillement dans la surface adverse.

Et après un premier temps équilibré, avec un nouvel arrêt décisif de Donnarumma devant Wahi (22e), Mbappé pouvait transmettre un ballon parfait pour Barcola. L’ex-Lyonnais remportait son duel devant Samba et ouvrait le score (1-0, 30e). Mais un nouveau fait de jeu allait faire basculer le match, puisqu’après examen du VAR, Gradit, dernier défenseur devant Barcola, écopait d’un carton rouge (45e+2). La deuxième mi-temps était donc moins ouverte, mais le PSG ne profitait pas de sa supériorité numérique pour plier le match, à l’image d’un gros raté de Ruiz (78e) et d’un gros arrêt de Samba devant Mbappé (84e). Lens, qui n’a eu que trop peu d’occasions pour revenir, a subi une contre-attaque conclue par Mbappé sur le côté droit (2-0, 90e) et concède donc une petite défaite. Les Artésiens restent 8e, à deux points de l’OM. Le PSG, avec huit points d’avance sur Nice, se rapproche déjà du titre après 18 journées….

L’homme du match : Barcola (8) : de nouveau titulaire, l’ancien Lyonnais a eu un réel impact sur ce côté gauche. Auteur de l’ouverture du score parisienne (30e), Barcola a fait mal à la défense lensoise avec ses percées rapides. Vraie belle connexion avec ses coéquipiers de l’attaque. Sur un nouveau festival de dribbles où il a éliminé quatre défenseurs lensois, il provoque le carton rouge de Gradit (45e+2). Sa première période a frôlé la perfection, faisant mal à Lens sur chaque percussion. Il est aussi impliqué dans le dernier but sur la phase de transition rapide.

RC Lens :

- Samba (5,5) : bien sur ses appuis lors de la première frappe du match d’Mbappé et sur une frappe de Soler (40e). Il a été trop court sur le but de Barcola malgré son envergure. L’international français n’a pas eu à gérer de situations chaudes ensuite mis à part une belle frappe puissante d’Mbappé déviée par Danso (84e). Il est resté vigilant sur les appels en profondeur.

- Gradit (3) : il s’est fait prendre dans son dos sur le but de Barcola (30e). Mis en difficulté de nouveau par l’ancien lyonnais balle au pied, il le stoppe irrégulièrement alors qu’il allait au but. Son carton jaune est transformé en rouge après intervention de la VAR (45e+2).

- Danso (5) : à la limite dans ses duels contre Mbappe en début de match. Il a été solide ensuite sur chaque interventions. Il n’intervient pas sur Dembélé sur sa passe décisive envers Mbappé (90e).

- Medina (5,5) : très agressif, il n’a laissé que peu de possibilités de tirs. Il était à son aise dans le bloc bas de la seconde mi-temps. Il est l’auteur d’un tacle salvateur sur une frappe de Ruiz (78e) après une course de 50m.

- Frankowski (3,5): il aurait pu lancer son équipe après un très bon début de match. Mais il loupe complètement son penalty en tirant plein axe au sol. Il a ensuite peu d’actions offensives en premières mi-temps. Il a bien défendu sur Barcola dans le second acte.

- El Aynaoui (5,5) : il a été à l’impact et à l’origine des décalages en début de match. Sa qualité technique a perturbé le milieu parisien. Il a pu tenter sa chance de loin (55e) sans forcément mettre en difficulté le gardien parisien. Remplacé par Sishuba (86e). Il a directement une possibilité en contre, sa frappe du droit est bien arrêté par Donnarumma.

- Diouf (6) : dans le combat pendant tout le match, il a sorti une de ses meilleures performances depuis ses débuts à Lens. Fort dans la récupération , il a souvent bien ressorti ses ballons. Il a décliné à la demi heure de jeu, à l’image de son équipe. Remplacé par Fulgini (74e). Le milieu offensif a apporté du danger par ses corners. Il a également tenté une frappe de loin, en vain (79e).

- Maouassa (6) : d’excellents débordements en début de match, il a posé des problèmes à la défense parisienne jusqu’à être à l’origine du penalty. Il a eu l’occasion de tirer également en reprenant un centre de Frankowski (29e). Il a dû par la suite se cantonner à son rôle défensif avant de céder sa place à Jhoanner Chavez (46e) à la mi-temps. L’Équatorien a été moins en vue que son prédécesseur. Il a tout de même réalisé quelques bons centres. Le second but parisien part de son côté. (5)

- Sotoca (4,5) : pas en réussite dans ces centres, il n’a pas fait les bons choix dans les contres lensois. Il a été précieux en phases défensives avec beaucoup d’efforts, mais a peu pesé après l’exclusion de Gradit.

- Wahi (5) : provoque le penalty. Il est intéressant dans ses déplacements. Mais il a eu peu de possibilités (21e). Sa deuxième mi-temps est frustrante avec trop de pertes de balles. Il n’a pas su gagner ses duels face aux défenseurs parisiens. Il est sifflé à sa sortie. Il laisse place à Saïd (74e). Peu en vue pendant son gros quart d’heure de jeu.

- Costa (4) : en conférence de presse d’avant-match, Franck Haise en avait demandé davantage à son attaquant. Ce soir on ne l’a pas beaucoup vu. Absent des attaques lensoises, il laisse sa place à Thomasson (74e). Le rentrant a amené de l’énergie en fin de match.

Paris Saint-Germain :

- Donnarumma (7) : rapidement, le portier italien s’est montré décisif en stoppant avec les genoux le pénalty de Frankowski (6e), permettant à son équipe de conserver le score vierge dès l’entame de la rencontre. Alors qu’on le croyait blessé, il est finalement resté sur le pré et a sauvé son équipe à une autre reprise sur la frappe de Wahi (22e). Il termine la rencontre sans aucune erreur commise et surtout un total de quatre parades.

- Soler (4,5) : discret sans être pour autant fautif, l’Espagnol n’a pas touché beaucoup de ballon. Replacé une nouvelle fois au poste de latéral droit, il a semblé logiquement quelque peu perdu sur la pelouse. Il n’a touché que 30 ballons et a remporté très peu de ses duels tentés. Sans oublier ces quelques pertes de balles. Soirée pas simple pour l’ancien de Valence mais ça aurait pu être bien pire. Remplacé par Ruiz (62e).

- Marquinhos (5) : le capitaine parisien a semblé souvent distancé et pris de vitesse par Elye Wahi. Jamais serein et parfois trop discret dans son rôle de capitaine, il a eu du mal à se montrer concentré dans ses placements et déplacements. Le Brésilien a manqué de consistance dans sa copie défensive avec trop de moments d’égarements. Même dans les relances, il a semblé sous pression par une ligne offensive lensoise parfois haute.

- Danilo (6) : auteur d’une très grosse erreur, le Portugais a taclé Wahi dans la surface parisienne, offrant ainsi un penalty aux Lensois que Frankowski a loupé, bien arrêté par Donnarumma (6e). Il se rattrape bien en étant à l’origine de la récupération sur le but de Barcola. Hormis son erreur au début du match, l’international portugais a été de mieux en mieux. Présent dans le domaine aérien en attaque sur quelques coups de pied arrêtés et plus solide et concentré en défense durant la seconde période, son match reste une réussite.

- Hernandez (5,5) : match assez plein de Lucas Hernandez, sans réellement d’étincelle. Il a été solide et régulier durant son match. Plus de 80 ballons touchés avec 87% de passes réussies. Il a bien provoqué sur son côté en remportant beaucoup de duels, sans commettre d’erreurs criantes. Il a montré une certaine assurance dans la défaite parisienne.

- Vitinha (6) : comme à son habitude, le Portugais a essayé d’apporter du danger, notamment en se démarquant pour tenter des frappes lointaines. Il s’est montré disponible tout au long de la rencontre pour jouer son rôle de liant dans l’axe parisien. Il a toujours essayé de trouver ses coéquipiers comme Mbappé, Dembélé et Barcola.

- Zaïre-Emery (6) : toujours aussi précieux dans l’entrejeu parisien. Le jeune international français a connu une belle prestation ce dimanche soir. Il a touché plus de ballons durant la rencontre en délivrant un total de 87% de passes réussis. Il a remporté huit de ses dix duels. Le jeune Warren a une fois de plus été impressionnant dans sa prise de décisions et la propreté de son jeu de passes. Jamais sous pression dans les petits espaces, il a perdu peu de ballons tout en encaissant peu de déchets offensifs.

- Ugarte (5,5) : une prestation assez neutre pour l’Uruguayen. Le milieu parisien a tout de même terminé la rencontre avec un total de 95% de passes réussies sur une cinquantaine de ballons touchés. Un gros volume de jeu avec peu d’erreurs commises. L’essentiel était effectué pour l’ancien joueur du Sporting. Il s’est montré présent en défense pour contrer les tentatives lointaines des Lensois. Il n’a pas toujours été solide et victorieux sur ses duels mais il y a du mieux, compte tenu de sa méforme récente.

- Dembélé (7) : s’il n’a pas marqué ce soir, l’ancien joueur de Barcelone a fait très mal sur son aile avec de nombreuses accélérations. Il a provoqué pour éliminer ses opposants. Toujours à l’affût du moindre ballon, il a connu très peu de déchets dans sa production offensive. A plusieurs reprises, Dembélé s’est montré présent pour accélérer le rythme et tenter des centres forts dans la surface lensoise. Il a parfaitement géré la dernière phase de contre parisienne pour délivrer une passe décisive à Mbappé sur le but du break (88e).

- Mbappé (7,5) : le capitaine des Bleus s’est montré en jambes ce soir, en remplissant son rôle de patron de l’attaque. Rapidement dans le match, Mbappé a enchaîné contrôle et reprise de volée qui est venue heurter le haut de la barre transversale (3e). Il a apporté de la vitesse et de la fluidité, notamment sur les phases de transition. Il est l’auteur de la passe décisive sur le but de Barcola (30e). Sa seconde période reste néanmoins un peu à désirer avec notamment des prises de décisions un peu tardives et des choix de tirs et de passes pas toujours aussi percutants. Il a marqué le but du break sur une phase de contre, afin de mettre à l’abri le PSG (88e).

Barcola (8) : voir ci-dessus